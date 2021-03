Isola dei Famosi, Iva Zanicchi punta la Martani: "Pesce in bocca..." si parte così

Giada Oricchio 15 marzo 2021 a

La frase sul pesce di Iva Zanicchi apre la 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, lunedì 15 marzo, e parte lo sketch imbarazzante.

Ilary Blasi è tornata alla guida di un reality show e sui social è tripudio anche perché la sua genuinità da “burinos” è ben supportata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

A regalare il primo sketch è la Zanicchi che pare non aver in simpatia Daniela Martani, forse perché ha avuto il Covid e il personaggio è una convinta no vax, sebbene si sia vaccinata per naufragare a pagamento in Honduras.

La Zanicchi parte forte: “Questa signora… come si chiama? Daniela? E’ vegana? Voglio proprio vedere come fa” e quando la Martani si butta dall’elicottero, non ci pensa due volte a dire: “Pensa se alla signora vegana, quando si tuffava gli arrivava un pesce in bocca…”. Imbarazzo in studio tanto che poco dopo la Zanicchi correggerà il tiro: “Era una battuta eh”, ma la precisazione rompe il ghiacchio del kickoff e scatta il siparietto a doppiosenso.

La Blasi domanda a Zorzi: “Tu sei vegano?”, quello rosso in viso: “No, io il pesce lo…” e Iva insiste: “Eh beh, non credo proprio”. La Blasi ride: “Però così ragazzi… dai… E tu sei onnivora Iva?”, “Sì, mangio di tutto” chiosa l’artista. Atro che riso.

