Sanremo 2021, Zingaretti si dimette e Fiorello lo prende in giro: "O fa il sindaco di Roma o va dalla d'Urso"

La notizia che Nicola Zingaretti ha presentato le dimissioni da segretario del Partito Democratico è arrivata anche sul palco del Festival di Sanremo durante la terza serata della kermesse musicale. "Sono affrantissimo. Tu non leggi, non sai cosa è successo oggi a livello politico. Io mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti e lui cosa fa? Ti dimetti? Si può essere così suscettibili? E ha detto: 'Mi dimetto perché mi vergogno, si parla solo di poltrone'. E di cosa vuoi che si parli qui? Mi sento in colpa. Amici del Pd, vi abbraccerei tutti” lo sketch di Fiorello, che aveva scherzato sullo stesso politico: “Una poltrona vuota è come Zingaretti senza la d’Urso”.

“Ora succederà che il ministro della Cultura Franceschini, lui è bravo, diventa segretario del Pd. E Zingaretti che fa? O fa il sindaco di Roma o fa l'opinionista dalla d'Urso. Questa non è satira politica, è realtà”, le altre battute dello showman, ritornato a punzecchiare il segretario, che ha attaccato duramente molti membri del suo partito nell’annunciare le proprie dimissioni. Fiorello, sia questa sera che negli altri interventi su Zingaretti, ha in particolare preso di mira il messaggio lanciato su Twitter dopo la notizia della scelta di Mediaset di chiudere i programmi di Barbara D’Urso.

