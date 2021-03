Elodie mozzafiato a Sanremo. Sexy rosso fuoco, lascia di stucco anche Amadeus

03 marzo 2021 a

a

a

Elodie - che l’anno scorso era in gara a Sanremo e che quest’anno, invece, è co-conduttrice - scende le scale in abito rosso fuoco e mostra uno spacco vertiginoso, che lascia senza parole lo stesso Amadeus.

Sanremo, Fiorello risponde al "piccione" di Draghi: ora vaccini per tutti

Radiosa in un vestito strabiliante, che ne mette in risalto la fisicità. “Una dea”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, i commenti che ricorrono più spesso sui social per descrivere la cantante che nella seconda serata del Festival, mertedì 3marzo, ricorda quasi Jessica Rabbit. Sexy e di una eleganza e di una grazia assolutamente fuori dal comune. E su Twitter è già caccia alla stylist.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.