Sanremo 2021, Vasco Rossi replica a Fiorello. La frecciata dopo l'imitazione: "Sei tu il vecchietto"

Rosario Fiorello, durate la seconda puntata del festival di Sanremo in uno dei suoi interventi accanto ad Amadeus tira in ballo anche Vasco Rossi. Dopo Zingaretti è la volta del Blasco, stavolta, ha proposto una versione parodia della canzone “Gli Spari Sopra” intitolandola “Gli scavi sopra”. Fiorello esordisce così: “E' una cosa che non ha fatto mai nessuno ma un grande artista, Vasco Rossi, ha scritto un inedito per me”. Amadeus gli lascia la scena e inizia la presa in giro per Rossi: "Sai, la vita, la vita a vent'anni spesso dura solo un'estate ma un mio amico di Zocca ha 139 anni e siamo qui, siamo qui, siamo qui siamo sempre fuori con le braccia incrociate di dietro a guardare i cantieri".

Nessuna polemica ma nelle ore successive alla puntata, Vasco Rossi a 69 anni non gliela fa passare liscia e pubblica un post sui suoi canali social lanciando una frecciatina al conduttore. "Qui per intero la canzone PER Fiorello da cantare a Sanremo 2021. Titolo: "Gli scavi sopra". Sottotitolo: "Fiorello L'umarell” (il vecchietto che guarda i cantieri con le braccia conserte). Un messaggio che non lascia spazio alle interpretazioni l’umarell è Fiorello non certo lui.

