Elodie con gli orecchini di Bulgari a Sanremo, occhio al prezzo: è da capogiro

Occhio al dettaglio al Festival di Sanremo: brillava più la bellezza e la bravura di Elodie o i suoi gioielli da sceicco? La cantante, che ha conquistato il pubblico e la critica, mercoledì 3 marzo ha vissuto un attimo di panico durante la prima uscita sul palco del Teatro Ariston. Elodie era meravigliosa in Versace rosso melange, ma mentre parlava con il conduttore Amadeus, un orecchino tempestato di brillanti e impreziosito da due smeraldi della collezione “snake” Bulgari, si è staccato dal lobo ed è scivolato per terra. L’artista ha immediatamente recuperato il monile, ma non è sfuggita l’espressione terrorizzata.

In effetti, la paura era giustificata dal valore degli orecchini: 45.000 euro. Quanto un monolocale in provincia, più di una macchina di fascia media. E non è tutto perché in quel momento Elodie indossava anche il bracciale coordinato: costo 50.000 euro. Più tardi, con il terzo cambio d’abito, ha sfoggiato una collana “snake” dal prezzo proibitivo di 300.000 euro. “Dettagli” di lusso.

Ma c’è un’altra performer che ha attirato l’attenzione dei social per i brillocchi: Orietta Berti. A parte il vestito di paillettes (“le ho scelte perché non sgualciscono” ha dichiarato la Berti) con le due conchiglie ricamate sul florido seno, hanno lasciato il segno gli egoriferiti gioielli dell’inossidabile Orietta: il tirapugni con il suo nome e gli orecchini con le iniziali del nome e del cognome. Una decisa affermazione della propria identità.

