Sanremo 2021, Fiorello polemizza con Amadeus sulla scaletta: “A quell'ora? Ma...”

Dopo il ricordo di Lucio Dalla va in scena un piccolo momento di empasse sulla scaletta di Sanremo 2021. Il siparietto è quello tra Amadeus e Fiorello, con lo showman che si lamenta per la scaletta. A causa della serata delle cover con la partecipazione dei Big del Festival, Sanremo andrà avanti fino a tarda notte. “Finiremo tardissimo - ha esclamato Fiorello - io mi sono visto in scaletta alle 2.05… cosa potrò mai dire a quell’ora?”.

In pratica arrivati alla terza serata del Festival, tra cover e duetti, Ama ha stravolto la scaletta e Fiorello si è ritrovato alle 2 di notte . Il conduttore non sta seguendo l’ordine ufficiale delle esibizioni e se n’è accorto soprattutto Fiore che, appena salito sul palco, ha commentato, con malcelato nervosismo: “Mi sono visto in scaletta alle 2:05… Chissà cosa dirò alle 2:05…” E su Twitter il pubblico si è scatenato: “Alla scaletta piace cambiare”. “Ma non era questa la scaletta? Amadeus cosa ca*** stai facendo” denuncia un'altra utente. “Ama ma la scaletta l’abbiamo studiata sì?” chiedono.

