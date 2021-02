Barbara d'Urso chiude il suo Live? Ecco chi vuole sostituirla

Arnaldo Magro 24 febbraio 2021 a

a

a

La notizia ha certamente del clamoroso, chiude anzitempo Barbara D’Urso. La domenica sera, niente più «Live» per «Carmelita». Che qualcosa bollisse in pentola, lo si era però intuito. Al punto che qualcuno ipotizzava pure un cambio alla guida di «Pomeriggio Cinque», in vista di settembre. Le voci si rincorrevano già da qualche settimana all’ottavo piano di Cologno. La notizia colpisce però. Perché Barbara D’Urso, piaccia o meno, è una istituzione in casa del Biscione. In molti scherzando sostengono abbia venduto più pubblicità lei, con l’ascolto dei suoi programmi rispetto a tanti altri venditori.

Barbara D'Urso non dimentica Stefano D'Orazio

Come prenderà la notizia della chiusura la diretta interessata? Difficile, se fosse così confermato, non ipotizzare strascichi, dopo 20 anni e più di fedeltà a Mediaset. Qual è il problema dunque? Davvero i dati di questa stagione, sono così bassi da sancirne la chiusura anticipata? Si discostano poi molto da quelli dei mesi passati? Non si poteva aspettare altri due mesi, arrivando a scadenza? La scelta di puntare su Bonolis e dunque sulla Arcobaleno di Lucio Presta, è una mossa dettata esclusivamente dallo share o si vuole forse dare un segnale diverso.

Barbara D'Urso fidanzata? Ecco la risposta sui social

La produzione di «Live» è interna all’azienda ad esempio. Bonolis produce esternamente invece. Non sempre i rapporti tra Presta e l’azienda sono stati teneri in passato eppure ora sembra tutta acqua passata. Segno dei tempi che passano direbbe qualcuno, ma lasciano comunque, quel senso di stordimento. Almeno inizialmente.

Barbara D'Urso torna con la dottoressa Giò, fan al settimo cielo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.