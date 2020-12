Barbara D'Urso fidanzata? Ecco la risposta sui social

Francesco Fredella 29 dicembre 2020 a

La d’Urso fidanzata? Qualche giorno fa si è diffusa una notizia in Rete che, però, ha tutto il sapore della fake news. Innanzitutto perché nessun paparazzo è riuscito a fotografare la regina di Cologno in dolce compagnia e poi perché lei stessa, con una foto sui social, ha fatto fatto chiarezza in modo inequivocabile. “Il mio fidanzato”, ha scritto la d’Urso pubblicando una foto del Tapiro di Striscia la notizia (in versione con la neve). Barbarella in modo scherzoso ha risposto, facendo chiarezza con un clic. Lei, tra l’altro, è affezionata alla mascotte del Tg satirico di Antonio Ricci, che si trova a due passi dai suoi studi nel quartier generale di Mediaset (a Cologno Monzese).

Per la regina degli ascolti di Canale5, che è in onda dal lunedì alla domenica, ci sono due veri amori: i figli (come lei stessa ha sempre ribadito) ed il pubblico - che la segue da anni tra fiction e dirette in televisione. Punto. Il resto sembra contare davvero poco ed ha tutto il sapore della fake news. “Lasciate ogni speranza. voi che amate il gossip”, direbbe Dante se vivesse ai nostri giorni.

