Live Non è la d'Urso, Maria Elena Boschi si lascia andare: "Sono innamorata di Giulio Berruti"

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha rilasciato un’intervista a “Live non è la D’Urso”, domenica 7 febbraio, sottolineando: “L’arrivo di Mario Draghi è anche merito di Italia Viva”. L’ex ministro Maria Elena Boschi ha il piglio di chi ritiene di aver vinto una partita a scacchi: elogia Giuseppe Conte, ma dà il benvenuto a Mario Draghi: “Il merito di Giuseppe Conte è aver tranquillizzato il Paese nella prima fase del Covid, non sarebbe stato facile per nessuno, ma ha commesso l'errore di non presentare progetti seri per spendere i 209 miliardi che arriveranno dall'Europa” e affonda sul governo appena caduto: “Italia viva vuole un governo composto di persone che sanno quello che fanno, sanno dove mettere le mani, perché non possiamo perdere tempo, ci servono persone competenti. Il ministro dello Sport Spadafora ha detto 'dopo 17 mesi al governo ho capito cosa è lo sport', mi piacerebbe avere ministri che sanno quello che fanno prima ancora di entrarci in quel ministero. Il futuro del commissario Domenico Arcuri? Lo vedrà il governo”. Sul bivio Governo tecnico o tecnico-politico, la Boschi ha affermato: "I ministri sono sempre politici anche quando sono composti da tecnici. Decideranno Draghi e Mattarella”.

Sollecitata da Barbara D’Urso, la Boschi intesta (in parte) il merito dell’arrivo di Draghi al partito fondato da Renzi: “Non sono innamorata delle formule, ma la nascita del governo presieduto da Mario Draghi è una vittoria dell'Italia, del Paese, non di Italia Viva. Un po' è merito nostro, perché abbiamo avuto il coraggio di dire che non tutto andava bene. Con Draghi le cose cambieranno in meglio, sicuramente avremo un governo migliore. Non possiamo nascondere che c'erano dei ritardi nei ristori, nel piano vaccini, sulle scuole. I ritardi non sono colpa nostra, anzi noi abbiamo aperto la crisi proprio per accelerare. Purtroppo c’è una crisi economica pesantissima oltre ai problemi sanitari. Non potevamo far finta di non vedere”. Ma la Boschi, prima di chiudere il collegamento, concede alla d’Urso anche una confessione sulla vita privata. La conduttrice le chiede se è felice ed innamorata con l’attore Giulio Berruti. “Sì - ammette - Sono innamorata. Giulio è un ragazzo che c’è”.

