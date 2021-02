Con lei è amore. Dayane Mello si confessa al GfVip

Giada Oricchio 22 febbraio 2021 a

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: amore o amicizia? Nel corso della 42esima puntata del GFVip, lunedì 22 febbraio, la modella brasiliana confessa: “Era amore, non amicizia”. Ed è polemica per una frase del conduttore.

Alfonso Signorini ricostruisce il rapporto altalenante tra Dayane e Rosalinda e punta il dito contro la siciliana ricordandole lo scomodo passato: “All’epoca delle fiction per avere le copertine facevi strategia con Massimiliano Morra, quindi sei esperta, dai… le cose vanno dette. Morra era un fidanzato finto e facevi strategia di comunicazione”. Morra, ex concorrente del GF, sostiene che Rosalinda si sia attaccata come una patella a Andrea Zenga per arrivare in finale e la ragazza scoppia a piangere: “Me ne voglio andare, non ce la faccio più”, mentre i social sbuffano per una frase fuori luogo di Signorini: “Dayane, cosa intendevi con la frase, vista nella clip, che stai vivendo la morte?” ben sapendo che la modella brasiliana sta elaborando il lutto per il fratello morto tre settimane fa. Preparato il terreno per il colpo di scena, va in onda un confessionale in cui Dayane Mello esce allo scoperto: “E’ nato un amore da parte mia e credo anche da parte di Rosalinda però non è sbocciato per paura di… io sono stata già innamorata di una donna e so che sto provando amore. Sono andata a letto con uomini e donne e non è un problema, è amore, non era amicizia”.

La brasiliana conferma l’outing: “Non pensavo di vivere una storia d’amore tra donne, il sentimento doveva nascere da solo, io non l’ho voluto forzare. Se non nasce, non nasce. Fuori non nascerà niente, lei è innamorata di Zenga e io ho una figlia che mi guarda e voglio costruire una famiglia, ho fatto le mie esperienze, so cosa mi piace, io ho provato amore”. Se i telespettatori avevano avuto dei sospetti, Rosalinda invece cade dal pero sostenendo di non aver mai capito che fosse più che amicizia: “Io mi innamoro più della testa che del sesso e in qualche modo ti ho amato. Non mi sono accorta di niente però adesso capisco tanti atteggiamenti”. I coinquilini accolgono con gioia la rivelazione ma Dayane li gela: “Zitti, ho una figlia che mi guarda”, “Ma ne hai parlato tu per prima!” la incalza, a ragione, Stefania Orlando. E i social si spaccano: teatrino o verità?

