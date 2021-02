Grande Fratello Vip, Giulia Salemi eliminata. Scintille in studio con la Gregoraci, ecco i tre in nomination

20 febbraio 2021 a

Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando sono i nominati della 41esima puntata del GFVip, venerdì 19 febbraio. Giulia Salemi è la nuova eliminata (con televoto bloccato e sbloccato) e in studio sono scintille con Elisabetta Gregoraci.

Alfonso Signorini ha aperto la puntata di venerdì 19 febbraio con un comunicato del GF in merito al televoto sospeso per quasi un giorno e sbloccato a poche ore dalla diretta: “L’ultima sessione si è interrotta per una mole di votazioni anomale (circa 10 milioni), la sessione è stata sospesa per il tempo necessario a riprendere il corretto funzionamento per le concorrenti e i telespettatori. Il voto si è svolto tutto alla presenza di un notaio che ne garantisce l’assoluta correttezza”. In verità le anomalie e i voti dal Brasile, vietati dal regolamento, si sono verificati anche in precedenza, ma finora non era stata diffusa alcuna nota esplicativa. Senza contare che la decisione di non annullare e rifare la votazione getta un’ombra sul risultato cioè l’eliminazione di Giulia Salemi con il 47% dei voti. Salva Stefania Orlando, nonostante fosse stata descritta negativamente a televoto aperto. Le due concorrenti hanno ricevuto il verdetto in studio dove l’opinionista Pupo non si è risparmiato una battutaccia: “Giulia sei simpatica, ma spesso sei una gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia e diventa difficile… parli, parli, parli… insopportabile”.

La Salemi ha incassato la sconfitta con il sorriso sulle labbra e ha salutato affettuosamente Pierpaolo Pretelli: “Non avere sensi di colpa, rifarei tutto daccapo, tu sei la mia vittoria, in mezzo ad alcune delusioni, tu sei la mia certezza, il mio punto fermo. Dai, forza, carattere e energia, mi mancherai.. ti am…” e l’ex velino: “E il resto ce lo diciamo fuori”. Quando si parla dei “Prelemi”, Alfonso Signorini sente la necessità di coinvolgere Elisabetta Gregoraci che ancora una volta ha risposto piccata: “Ma anche basta… anche basta! Rifarei tutto il GF come l’ho fatto, l’amicizia con Pier è diversa dal loro rapporto d’amore. Entrambi sanno che quello che si prova in casa è diverso rispetto a fuori. Ma gli auguro tanta felicità e basta”.

Commovente invece l’abbraccio tra Tommaso e Stefania al momento del rientro in casa con l’influencer che ha esultato come fosse ai Mondiali di calcio. Le nomination sono prevedibili: Zelletta nomina Samantha De Grenet secondo un criterio di esclusione, Samantha e Zenga si scambiano il voto, Stefania nomina Samantha per salvaguardare la vecchia guardia, mentre la sorpresa arriva da Rosalinda Cannavò che ancora una volta fa bene i conti e si salva mandando la Orlando al televoto. Poi tocca ai finalisti: Dayane Mello punta di nuovo la tanto temuta rivale Stefania “lo faccio con tanta soddisfazione e cattiveria”, Pierpaolo Pretelli sceglie Rosalinda per vendicare la fidanzata uscita e Zorzi nomina Andrea Zenga “perché deve prendere una posizione più netta nella diatriba tra Dayane e Rosalinda”. Così Zenga, Orlando e De Grenet finiscono al televoto “Chi vuoi salvare?”: chi avrà la percentuale più bassa sarà eliminato a una settimana dalla finale l’1 marzo.

