Grande Fratello Vip, tra Andrea e Rosalinda spunta Dayane. E scatta il parapiglia

La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nata nelle ultime settimane al GFVip, è andata a sbattere contro la gelosia dell’ex grande amica Dayane Mello: “Con lei è stato amore”. E in diretta scoppia il parapiglia con Stefania Orlando.

Rosalinda e Andrea Zenga sembrano intenzionati a fare sul serio sia dentro sia fuori la casa. Ma Alfonso Signorini ha deciso di mettere sulla graticola l’attrice siciliana sottolineando che fuori la gente non le crede considerati i diversi cambiamenti: da fidanzata fake di Gabriel Garko e Massiliano Morra al legame simbiotico con Dayane Mello. Poi le mostra una clip con tutte le velenose esternazioni di Dayane in piena crisi di gelosia (“Fa troppo la santa, nasconde delle cose, sono stanca di vederla con il muso, fa le scelte senza sentimenti e con freddezza”) e Rosalinda ci rimane di sasso: “Devo smetterla di giustificarmi, chi mi crede bene e sono felice, gli altri mi dispiace e se ne faranno una ragione. Dayane dice tutto e il contrario di tutto, una settimana fa voleva andare a vivere con me, lei va sempre ad attaccare nel personale come ha fatto con tante persone qua dentro. Io sono fiera e soddisfatta del mio percorso anche se mi fa malissimo quello che ha detto perché lei era importante. Non ha più da attaccare nessuno e sono rimasta solo io. Se non faccio quello che vuole, non vado bene. Ha messo al primo posto il gioco, parla delle strategie degli altri, ma le fa lei”.

La modella brasiliana replica senza la minima indulgenza: “Le cose cambiano, lei ha altre priorità, non è quella che ho conosciuto. E’ furba e falsa! Lei ora vivrà il suo amore, ma in questo momento ci sono un sacco di cose che non mi quadrano di lei, io vado avanti da sola. Piange? Eh sono 5 mesi che piange!”. Signorini inziga ricordando che la Mello aveva confidato a Giulia Salemi che con Rolisanda aveva vissuto due mesi d’amore, ma entrambe le concorrenti gettano acqua sul fuoco e la Cannavò conclude: “Non voglio essere messa in croce per le mie scelte”.

L’arrivo di Andrea Zenga che fa da paciere non soddisfa il conduttore che chiama in causa la “viperella” Stefania. La Orlando, che mai si è nascosta, dice quello che pensa tutta al casa: “Per me Dayane non è più credibile, ha sempre giocato e basta. Butta la bomba e il giorno dopo dice che ti stima, vuole creare dinamiche, butta lì le parole e poi ti abbraccia, è un’ottima giocatrice, vede manipolazioni negli altri perché è lei a manipolare. In questo rapporto con Rosalinda è stata sempre la più forte. Io non vedo una grande amicizia”.

