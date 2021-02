Grande Fratello vip, duello di fuoco tra la Orlando e Dayane. E Stefania pensa di essere eliminata

Giada Oricchio 20 febbraio 2021 a

Eva contro Eva al Grande Fratello Vip5: duello rusticano tra Stefania Orlando e Dayane Mello, le due donne alfa del reality show nel corso della diretta di venerdì 19 febbraio. Maria Teresa Ruta “tradisce” l’amica e Stefania pensa a un tranello: “Credevo che il televoto fosse chiuso”.

Alfonso Signorini apparecchia lo scontro tra Dayane e Stefania quando il televoto che coinvolge la Orlando e la Salemi è ancora aperto, non proprio una cosa corretta come ha sottolineato la stessa Stefania in un fuorionda su Mediaset Extra e come hanno evidenziato i social. Le due donne vanno in Mistery Room per un faccia a faccia al fulmicotone. Stefania spiega che la prima a vomitarle addosso accuse pesanti (e non le sono stati mostrati tutti gli insulti, nda) è stata Dayane Mello: “Mi hai attaccata per prima, mi hai detto manipolatrice, stratega e falsa e sei andata sul personale, sconfinando e senza limitarti alle dinamiche di questa casa, ti ho scoperto, la vera falsa, la vera manipolatrice sei tu e ti faccio i complimenti perché sei una giocatrice strepitosa, accusi gli altri di quello che sei tu, buttavi queste bombe e io ci rimanevo male, poi ho capito e ti ho smascherata”, la modella brasiliana annacqua furbescamente le frecciatine con i complimenti: “Sei intelligente e hai carattere, hai cercato di escludere tutti gli altri dalla tua forza che è Tommaso Zorzi, le hai fatte fuori, hai tradito un sacco di persone, hai cercato di escludere Francesco, Cecilia, Maria Teresa e Giulia. Non te ne frega niente del rapporto di amicizia”.

La Orlando ha chiesto di interpellare i concorrenti: la Capriotti si è schierata a favore di Stefania, Giulia di Dayane, mentre da Maria Teresa Ruta è arrivata la pugnalata alle spalle. Ancora con il dente avvelenato per l’eliminazione, la donna ha confermato l’idea di Dayane. Per una sfortunata coincidenza, Francesco Oppini, che avrebbe dato ragione a Stefania, era assente. L’accusa della Mello è una cattiveria gratuita e superficiale: tutti riconoscono a Tommaso Zorzi un’intelligenza fuori dal comune e una personalità forte, dunque come può non accorgersi che è manipolato? Dopo lo scontro, la Orlando confida all’amico influencer che non si aspettava le parole della Ruta, mentre Dayane Mello parte con l’autocommiserazione. Tuttavia, la conduttrice romana ha capito l’antifona: “L’hai iniziato tu questa cosa, io mi difendo. Tu mi puoi dire tutto e io non posso? Mi hai anche detto che ti facevo pena e altre cose personali che non ho riportato. Facile cosa? Non fare la vittima” e ha aggiunto: “Tanto ho capito che dopo questa cosa io sto già a mangiare il pesce a Fregene, pensavo che il televoto fosse chiuso. Visto che esco almeno dico tutto quello che penso”. A televoto aperto, altro battibecco con la Salemi e altri video a sfavore dove Stefania è passata per burattinaia, falsa e manipolatrice. Per fortuna i reality show non sono la realtà.

