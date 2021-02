Dayane Mello, crollo psicologico al GfVip. Valle di lacrime nella notte

Giada Oricchio 21 febbraio 2021 a

Al Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa pace (di nuovo) con Rosalinda Cannavò, ma nella notte ha un crollo emotivo: “Io la amo”.

Nella casa di Cinecittà, la finalista Dayane sta vivendo con scarso entusiasmo il flirt nascente tra l’amica Rosalinda e Andrea Zenga e più volte ha fatto riferimento a un rapporto d’amore (“In quella lavatrice ho vissuto per due mesi una storia d’amore”, frase poi derubricata in diretta a “l’amicizia è un sentimento d’amore”) con l’attrice siciliana. Tra le due donne non sono mancate effusioni, baci sulle labbra e atteggiamenti ambigui oltre a scenate di gelosia: sentimento d’amore o strategia per catturare i consensi del pubblico? Fatto sta che i fan le hanno ribattezzate “Rosmello” e quando la Cannavò o la Mello sono andate in nomination hanno potuto contare l’una sui voti dell’altra. Ma l’avvicinamento tra Rosalinda e Andrea ha cambiato le carte in tavola, Dayane si è sentita esclusa e ha attaccato la coinquilina a testa bassa che a sua volta ha replicato punto per punto fino ad arrivare alla rottura. Dopo un giorno di silenzio, ieri sera, Dayane ha tentato un riavvicinamento chiedendo perdono per averle dato della falsa stratega senza sentimenti. Rosalinda l’ha baciata con trasporto e, tenendole la mano, ha risposto che quelle parole l’avevano ferita profondamente proprio perché era stata lei a pronunciarle e a sua volta si è scusata per aver confidato prima a Samantha cosa provava per Zenga: “Mi ha fatto tanto male quel video in cui mi prendevi in giro perché me lo aspettavo da tutti tranne che da te. Ma non cambia il bene che ti voglio, e tutto quello che ti ho promesso l'ho mantenuto qui dentro, dalla stupida sigaretta al vivere insieme al tatuaggio, ci tengo a te. Se sto così giù è per te. Spero che quelle parole fossero per rabbia. Spesso mi rispondi in modo brusco e avevo paura di sentirmi giudicata. Sei una monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo, ok? E mi piacerebbe che tu ti fidassi di me”. “Fidanzassi?” ha subito ribattuto Dayane ridendo, ma la Cannavò: “Fidassi! Ti ho sempre dato modo di fidarti. Se non ti ho detto certe cose è perché stai passando un momento difficile in merito alla tua vita fuori”. Rosalinda ha rassicurato Dayane dicendole che è una donna speciale e fondamentale per la sua vita, ma quando ha evidenziato che con Zenga sta bene, la brasiliana si è sentita raggelare e ha pronunciato un laconico: “Meno male che stai bene”.

Le due amiche hanno pianto e si sono abbracciate per l'ennesima pace fatta. Ma poco più tardi, la Mello, in giardino, ha avuto un crollo emotivo fortissimo: “Io voglio uscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto confuso. Sono entrata a mille ed esco a zero” Pierpaolo Pretelli l’ha consolata dimostrando di saper trovare le parole giuste per stare vicino a un’amica: “La gente ti ama, la puntata di ieri è stata dura, ma vincerai questo GF. Noi abbiamo preso esempio dalla tua forza, tutto quello che hai è frutto del tuo lavoro. Cerchiamo di resettare perché a prescindere da quello che è successo, qui tutti ti vogliono bene, tutti” e Dayane in preda a un pianto disperato ha sussurrato: “Non capisco niente, non capisco più niente, voglio morire”, “Nooo, cerca di stare più serena in questi giorni, anche il chiarimento con Rosalinda ti ha fatto bene” e la brasiliana ha confessato: “Io la amo”. Andrea Zelletta però teme che il chiarimento sia una mossa opportunistica della modella brasiliana: “E’ meglio che non parlo, ma volevo vedere cosa faceva Dayane se restava Giulia… io spero che sia sincera perché voglio bene a Rosy e questa storia la fa soffrire”. Questa mattina, per fortuna, la Mello, in cucina con Rosalinda, aveva ritrovato il sorriso: “Ho un’energia che sembro appena arrivata in questa casa”.

