Grande Fratello Vip, Dayane Mello allo scoperto. Che bordate a Stefania Olando

Al Grande Fratello Vip, è tempo di paura, paura di non vincere il reality show dopo 5 mesi e mezzo di reclusione. Dayane Mello esce allo scoperto contro Stefania Orlando dicendone di tutti i colori e Rita Dalla Chiesa commenta: “Molto male”.

Dayane Mello ha un’inclinazione a far tempesta grande quanto il Brasile, la patria natia, e dopo aver seminato zizzania e detto tutto e il contrario di tutto perché gioca forte e in maniera garibaldina per vincere il quarto reality show cui partecipa. Una strategia lecita anche se troppo spesso parla per ferire e sfocia nel personale. Teme molto Stefania Orlando che, insieme a Tommaso Zorzi, le è stata vicina quando una settimana fa è stata colpita dalla morte improvvisa del fratello Lucas. Ma la Mello non si è fatta intenerire dalle parole di solidarietà, ha chiuso in cantina il dolore ed è tornata il solito schiacciasassi scegliendo legittimamente di buttarsi a capofitto nel lavoro per non pensare. E così via al gioco. Lunedì notte ha azzannato Stefania Orlando dicendo che Maria Teresa Ruta era uscita per colpa sua: “Se non ti ha voluto salutare un motivo ci sarà, sei tu la chiave di tutto”.

Stefania ci è rimasta così male da scoppiare a piangere con Tommaso Zorzi che è corso a difenderla dal trio Salemi-Pretelli-Mello finendo sotto una gragnola di insulti: “Perfido, maligno, cattivo, str**zo, vaffan**lo” gli ha urlato l’ex amica Giulia (in occasione di San Valentino ha rincarato la dose con “marcio dentro” e Pretelli: “Fa venire i brividi, io non educherei mai mio figlio così”). Martedì, Dayane Mello ha proseguito la sua compagna contro la coinquilina dicendo che ha instaurato un “rapporto malato” con Tommaso e poi ha fatto un confessionale durissimo: “Dietro Tommaso, c’è Stefania, c’è un’influenza molto grande, è quello che penso. Tommaso è diventato cattivo per colpa di Stefania, perché è cattiva, ha 54 anni e pensa che questo è l'ultima occasione, è come se avesse finito la carriera e questa fosse l’ultima opportunità della vita. Io non la sopporto veramente… la mia vittoria sarà quando Stefania torna a casa, lì ho vinto il mio Grande Fratello” e giù una risata mefistofelica. La modella brasiliana, 32 anni a fine febbraio, è nota per aver partecipato, in qualità di concorrente, al dancing show “Ballando con le Stelle” e a quattro reality show compreso il GFVip sul quale ha puntato l’all-in per non uscire di nuovo sconfitta. Stefania Orlando, all’oscuro di queste affermazioni, ha all’attivo 12 anni di programmi in Rai, trasmissioni su Canale 5, attività musicale e anche nobilissime televendite.

Il GFVip è il primo (e quasi certamente ultimo) reality show e finora la sua normalità l’ha resa un gigante al cospetto di questa varia umanità circense e di personaggi da blocco baracca (cit. Giacomo Urtis). La Orlando è stata ribattezzata dai social “regina delle viperelle” per le battute taglienti, ma questa volta è stata morsa da un aspide più velenoso. Ne è convinto Zorzi che, sempre in confessionale, ha detto: “Credo che Dayane tema Stefania, ha individuato in lei una concorrente forte e coglie al volo tutte le occasioni per metterla in cattiva luce”. Le dichiarazioni della Mello hanno ferito anche Simone Gianlorenzi, marito della conduttrice romana, che ha twittato: “Roba brutta, eh?!”, “Molto, molto brutto” ha replicato Rita Dalla Chiesa.

