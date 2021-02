Grande Fratello vip, colpo di scena per San Valentino. Zenga pazzo di Rosalinda, si dichiara e...

Giada Oricchio 13 febbraio 2021 a

Al Grande Fratello Vip, sta sbocciando un amore tra due insospettabili. Dopo la storiella tra Pierpaolo Pretelli, già innamorato di Elisabetta Gregoraci, e Giulia Salemi, ecco spuntare una love story da lasciare tutti a bocca aperta.

Dopo un mese di reciproco interesse mal celato, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono dichiarati. Con grande delicatezza e con molta cautela, il figlio di Walter Zenga, 1,92 di bontà, intelligenza (ha folgorato di volta in volta tutti i coinquilini con battute precise e ficcanti) e educazione, ha chiesto un confronto a Rosalinda.

In piscina si è lasciato andare: "Mi piaci molto, mi sarei esposto di più ma non l'ho fatto per rispetto dei rapporti che hai fuori e per non metterti in difficoltà, però certe cose le sento e le penso. In confessionale ho detto che sono trattenuto perché ci sono cose in ballo e perché rispetto la tua situazione, altrimenti lo avrei fatto prima. Non mi cambia niente aspettare fuori o avvicinarmi a te qui, hai il massimo rispetto. Se devo espormi per te lo faccio, ma se vuoi un passo indietro mi fermo. La mia priorità sei tu e non voglio crearti problemi".

Rosalinda, fidanzata da 10 anni con Giuliano, l'uomo del drone turistico e delle chiavi di casa accettate con "grazie, ti voglio bene", si è schernita, ma come rivelato nel corso della 39esima puntata del GFVIP, ha ammesso di nutrire un grande interesse: "Per come sono fatta io mi sono esposta tanto. Noi abbiamo un difetto: non sappiamo fingere (l'attrice ha ben simulato storie d'amore con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, nda). Lo so perché hai fatto così, però con Giuliano sono successe tante cose in 10 anni e credo che non debba più sentirmi in colpa. Mi sento una donna libera, avevo bisogno di questa spinta. Cosa vuoi che faccia? Seguiamo quello che verrà, non voglio farmi più condizionare da certe situazioni. Se mi sto esponendo così tanto è perché quello che pensi di me, lo penso io di te, vorrei dirti tante cose ma mi blocco e anche io vorrei abbracciarti".

Una reciproca dichiarazione d'amore che ha mandato Zenga jr in brodo di giuggiole: "Sarei falso a dire che non mi fa piacere quello che dici però il mio primo pensiero sei te, voglio rispettare i tuoi tempi, ci sono in qualunque modo. E non sai che voglia ho di abbracciarti non una volta, ma tante". I due ragazzi si sono abbracciati e poi hanno lasciato la zona piscina con il cuore gonfio di gioia e promesse.

