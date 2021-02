Andrea Zenga bacia Rosalinda al GfVip. E Dayane Mello sospetta

Giada Oricchio 15 febbraio 2021 a

Nuova coppia al Grande Fratello Vip? A 15 giorni dalla finale della quinta edizione, sembra sbocciato l’amore tra due concorrenti, ma il dubbio che sia strategia attanaglia i social, i concorrenti e pure ex concorrenti come Sonia Lorenzini.

Tutto finisce laddove ha avuto inizio. Adua Del Vesco tornata Rosalinda Cannavò era entrata nella casa del GF il 14 settembre 2020 con un carico di flirt farlocchi per promuovere le fiction Ares nonostante fosse fidanzata con Giuliano da 10 anni. Si è liberata della maschera e ha recuperato serenità (così vuole lo storytelling della sua partecipazione al GFVip) trovando in Dayane Mello, un’amica per la vita e ricevendo la tanto sospirata chiave di casa dal fidanzato storico, passato alla storia del reality per il drone turistico con cui promuoveva il loro amore. E infatti, lei per l’entusiasmo gli disse: “Ti voglio bene”.

Poi è entrato in casa Andrea Zenga, bello, buono, intelligente e simpatico e sono iniziati degli sguardi birichini. In verità più da parte di lui che di lei. Ci hanno giocato un po’ durante le dirette con bigliettini di Rosalinda a Andrea buttati nel cestino del bagno e misteriosamente portati alla luce da Dayane. Scherza di qui, scherza di là, sabato, Rosalinda e Andrea, nella penombra molto soap opera della piscina, si sono dichiarati. Niente bacio perché “hai una situazione fuori e voglio assolutamente rispettarti”. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno consigliato all'attrice siciliana di imbrigliare gli ormoni perché “mancano 15 giorni alla finale e non devi compromettere ciò che di buono hai fatto finora”. Rosalinda è anima sensibile e ha pianto per il fidanzato (praticamente ex), poi si è ripresa e domenica sera, stesa sul letto, ha abbracciato Andrea Zenga per un’ora buona. Il viso di porcellana dell'attrice è rimasto nascosto nella piega del collo del coinquilino per un’infinità di tempo, i due volti si sono sfiorati e gli aneliti di passione bucavano lo schermo. Non si è capito nulla di quello che dicevano perché erano senza microfono, si sa solo che a un certo punto è scattato il bacio: Rosalinda ha messo la sua mano sulla bocca e Andrea l’ha baciata. E ancora: lui non ha resistito e le ha dato un altro bacio sulla gota. Miele per loro, fiele per Giuliano che ha immediatamente chiuso gli account social. Sarebbe stato meglio uno schietto e cristallino limone duro anziché sta pantomima, ma i due sono pudici. Poco dopo, Rosalinda è scoppiata a piangere e Stefania l’ha consolata: “Non precluderti opportunità, devi vivere la tua vita da donna libera, ma a prescindere dagli uomini. Devi capire cosa vuoi dalla vita, quali sono i tuoi gusti, le tue esigenze, tante cose”. Sembra il remake di “Se scappi, ti sposo” dove la protagonista saltellava di fidanzamento in fidanzamento per piacere a tutti. L’embrione di questa love story però non ha persuaso i social che hanno sottolineato come sia stata un po’ troppo repentina l'esplosione d’affetto tra due persone che fino a un paio di settimane fa nemmeno si smusavano. Gli internauti sospettano che si tratti di una strategia in vista della volata finale (il recinto è stato aperto e i “vipponi” stanno correndo come bufali impazziti verso il traguardo dell’1 marzo, nda). Dubbi anche da parte dell’ex coinquilina Sonia Lorenzini che su Instagram a quanti le chiedevano se le piacesse la nuova coppia ha risposto: “Evidentemente non mi spiego”. Ma le perplessità più forti sono arrivate da Dayane Mello, l’ombra di Rosalinda. La modella brasiliana, ieri sera, ha detto a Tommaso Zorzi che si tratta di una tattica e che “Rosalinda ha anche i voti brasiliani però bisogna vedere se il pubblico prende bene la storia con Zenga”. L’influencer milanese lo ha riportato a Stefania Orlando che è sbottata: “Davvero in confessionale ha detto che si tratta di una strategia? La sua amica?!”, “Amore, vale tutto come sai!” ha risposto Zorzi e la Orlando: “Beh però la sua amica…”. Una cosa è sicura: stasera, lunedì 15 febbraio, nel corso della 41esima puntata, un paio di blocchi sono assicurati. E vissero felici e contenti in tv.

