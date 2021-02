Dayane non ci crede ma Rosalinda ammette: mi batte il cuore per Zenga

Giada Oricchio 15 febbraio 2021 a

Al GFVip, lunedì 15 febbraio, Rosalinda e Andrea Zenga si scoprono sempre più vicini nonostante i dubbi di Dayane Mello.

Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ammette che il suo cuore è tornato a battere forte. Non per il fidanzato decennale Giuliano, ma per Andrea Zenga che da giorni la sta coccolando con le parole e con gli sguardi. Il sentimento nascente però ha provocato una reazione contrariata dell’amica Dayane Mello che una volta le consiglia di buttarsi e un’altra di stare attenta. Interrogata da Alfonso signorini, la modella brasiliana spiega: “Non sono gelosa, ho reagito così perché non mi ha fatto sentire importante. Ha avuto il faccino triste per cinque mesi, poi era felice e adesso è di nuovo triste. Se prende una decisione la deve portare avanti con il sorriso”. Rosalinda ha replicato che non l’ha messa subito al corrente dei suoi sentimenti per paura di sentirsi dire cose negative e subire giudizi critici. Ma il blocco si fa nuovamente tenero quando Signorini mostra la clip del bacio sfiorato: i due si emozionano e diventano rossi in volto per l’imbarazzo. Con buona pace di Giuliano.

