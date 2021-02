Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra primedonne. Tommaso Zorzi vola in finale

Giada Oricchio 16 febbraio 2021 a

Scontro tra primedonne al GFVip: Stefania Orlando e Giulia Salemi finiscono al televoto “Chi vuoi salvare?” e la meno votata sarà eliminata definitivamente venerdì prossimo. Tommaso Zorzi eletto terzo finalista.

Nella diretta del GFVip, lunedì 15 febbraio, a strappare il biglietto per la finale dell’1 marzo è stato Tommaso Zorzi con il 61% dei voti (Rosalinda Cannavò 36% e Andrea Zelletta 3%). Lacrime di felicità da parte di Stefania Orlando che lo abbraccia fortissimo (Zorzi ricambia con un elegante baciamano, nda) e standing ovation degli ex concorrenti in studio con Elisabetta Gregoraci che commenta: “E’ entrato bambino ed è diventato uomo, merita la finale”. A fine serata, invece, le nomination: è un plebiscito punitivo per Giulia Salemi che, votata da tutti i concorrenti della casa, si mette a piangere. L’italopersiana sceglie di mandare al televoto Stefania Orlando per le incomprensioni di queste settimane. I finalisti, invece, votano a parte: Dayane, come previsto, nomina Andrea Zenga ufficialmente perché non l’ha mai nominato, ufficiosamente per gelosia verso il ragazzo che le ha rubato le attenzioni di Rosalinda. Pierpaolo Pretelli nomina Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sceglie Samantha De Grenet. Ancora una volta, nel post puntata scoppia un putiferio: Giulia si dispera perché non piace ai coinquilini, mentre Dayane accusa Rosalinda di essere una pessima amica per la nomination a Giulia Salemi, ma la bella siciliana non ci sta: “Non mi sta bene che proprio lei mi faccia la morale! Non si è mai fatta scrupoli a nominare le persone a me care: ha nominato Zelletta, oggi Zenga e la stessa Giulia. Predica bene e razzola male”.

