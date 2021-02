Scatta il bacio tra Rosalinda e Andrea. Grande Fratello Vip, colpo di scena nella notte

Giada Oricchio 16 febbraio 2021 a

Sorpresa nella notte al Grande Fratello Vip 5. Il reality show si avvia alla conclusione riservando un colpo di scena: il bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Il post puntata del GFVIP è stato molto agitato a causa delle nomination. Dayane Mello ha tuonato contro Rosalinda perché ha votato Giulia Salemi (nominata da tutta la casa) e ha sostenuto che non si è comportata da amica: "Siete sempre insieme da tre mesi e ora la nomini? Non è bello. Questo significa che giochi e che un giorno tra me e Zenga sceglierai lui. Da adesso in poi ognuno gioca per sé".

Poi ha aggiunto che l'aveva profondamente irritata sapere per ultima che la sua amica del cuore provava un sentimento per Andrea Zenga. L'attrice siciliana ha replicato di non accettare morali da chi "predica bene e razzola male", poi se n'è andata in veranda dove l'ha raggiunta Andrea Zenga che nei giorni scorsi le ha dichiarato di nutrire dei forti sentimenti.

Il figlio dell'ex portiere dell'Inter, oggi allenatore, non l'ha mai lasciata sola, l'ha calmata e a notte fonda hanno raggiunto le camere da letto. I due ragazzi, che come ha detto il conduttore Alfonso Signorini sono "pieni di valori e favolosamente antichi" nel loro modo di rapportarsi, si sono abbracciati sotto le coperte e hanno continuato a coccolarsi. Inevitabilmentr è scattato il tanto sospirato bacio. Anzi più di uno. A far cadere le resistenze di Rosalinda, la concorrente entrata con il nome Adua Del Vesco, non è stata la corte discreta di Zenga jr, ma la diffida ricevuta ieri sera in diretta dal fidanzato Giuliano Condorelli che intimava a tutto il cast del Grande Fratello Vip di non parlare più di lui. Per la bella siciliana è stata la conferma che la storia decennale era finita e che era giunto il momento di aprire un nuovo capitolo della sua vita.

