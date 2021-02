Grande Fratello Vip, la Ruta rientra nella casa. "Arrabbiatissima", così massacra Tommaso e Stefania

Giada Oricchio 16 febbraio 2021 a

Maria Teresa Ruta rientra nella casa del GFVip per un faccia a faccia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e piovono critiche.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 15 febbraio, Maria Teresa Ruta rientra in casa per un duro confronto con gli amici Tommaso e Stefania. La conduttrice sfoggia un sorriso accecante, ma punge: “Sono arrabbiata con me stessa perché non ho capito, voi eravate i miei amici, io ho puntato tutto sull’amicizia, dicevo cose sincere in cui credevo e invece… Non parlavate con me da almeno tre settimane, mi sono sentita ferita dal vostro silenzio”.

La Ruta tira bordate ridendo e il succo è che si è sentita tradita da quelli che considerava i veri amici nella casa. Ha visto clip sui social, ha visto caricature e sentito battute. Dice che è arrabbiata con se stessa, ma in realtà dà la colpa della sua eliminazione a Stefania e Tommaso che l’avrebbero isolata e non avrebbero capito le sue difficoltà nel gioco. La figlia Guenda Goria si schiera con la mamma ribadendo che avrebbe meritato la vittoria e che loro quasi, quasi gliel’hanno scippata.

I due concorrenti provano a spiegare che non è così, ma la Ruta non gli crede e ribadisce: “Sono uscita smettetela di parlare male di me, ci sono un sacco di clip. Però vi voglio bene”.

I due vip incassano e si arrendono, mentre lo scrittore ed ex gieffino Fulvio Abbate lancia una frecciatina alla Ruta: “Cito Ennio Flaiano: l’insuccesso mi ha dato alla testa. Non l’hanno cacciata loro, il televoto l’ha mandata a casa, ma è stato lo stesso che in passato l’ha sempre salvata, sembra lesa maestà”. Più tardi, in occasione dell'elezione di Tommaso a terzo finalista, a riprova di quanto abbia rosicato per l'uscita, Maria Teresa ribadisce ancora una volta che l'influencer milanese non si è comportato bene con lei, ma gli augurava il meglio.

