Grande Fratello Vip, Rosalinda e Zenga allo scoperto. Il fidanzato lasciato in diretta mette in mezzo gli avvocati

Giada Oricchio 16 febbraio 2021 a

a

a

Finisce a colpi di avvocato la storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano. Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 15 febbraio, l’attrice siciliana e Andrea Zenga, il concorrente entrato nella casa di Cinecittà un mese fa, hanno ammesso di provare una interesse reciproco.

Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra primedonne. Colpaccio di Zorzi

Un amore scoppiato all’improvviso, tutto da verificare, ma che è servito a Rosalinda per capire che è giunto il momento di cambiare il corso della sua vita dopo 10 anni di fidanzamento segnato da tanti alti e bassi. Così, l’attrice ha lasciato in diretta il fidanzato Giuliano sostenendo che per quanto doloroso avrebbe apprezzato la sua onestà nel riconoscere che era finita.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello allo scoperto. Che bordate a Stefania Olando

Tuttavia, l’uomo non l’ha presa con savoir-faire perché, poco dopo l’annuncio in prima serata su Canale 5, ha diffidato l’ex compagna e la trasmissione. A svelarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini: “Giuliano ci ha fatto arrivare dal suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta estesa a tutti quanti i componenti della casa e io vi chiedo di rispettare la sua richiesta”. Rosalinda ha abbassato lo sguardo e Tommaso è corso a consolarla: “Questo è il primo passo, fa male, ma poi ti farà stare bene, anzi sfruttalo come un nulla osta, a questo punto è un nulla osta. Liberi tutti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.