Grande Fratello Vip, colpo di scena: eliminata Maria Teresa Ruta. E nella Casa scoppia il putiferio

13 febbraio 2021

Colpo di scena nel corso della 39esima puntata del reality show, venerdì 12 febbraio. Arriva l’eliminazione che nessuno si sarebbe aspettato: Maria Teresa Ruta fuori dal Grande Fratello Vip alla 22esima nomination.

Nel corso di una diretta baraonda, piena di litigi e accuse tra i coinquilini scatenati l’uno contro l’altro in vista della finale dell’1 marzo, la giornalista dice addio al programma (22% dei voti contro 40% di Zenga e 38% di Samantha De Grenet) e si infuria, a riprova che ci teneva tantissimo al GF e che quando diceva con nonchalance di nominarla era solo una strategia.

Al momento del verdetto, i vip restano di sasso, la Ruta è furiosa, se ne va senza salutare nessuno e Alfonso Signorini la blocca sulla porta rossa: “Non andare via come una ladra”. Maria Teresa si ferma suo malgrado e urla: “Vi ho voluto bene”, a Giulia Salemi sussurra sarcastica: “Cerca di capire qualcosa più del gioco, io non ci sono riuscita” e poi se la prende con Stefania Orlando: “Dovevi lasciare che Tommaso mi dicesse della nomination” e l’amica: “Ma cosa cambiava? Io l’ho fatto per non darti un altro dolore dopo Malgioglio e Baccini, ma poi lui è libero di fare quello che vuole”, “Ma scherzi? Era un amico…”.

Infine abbraccia Zorzi e sottolinea velenosa: “L’amico, l’amico vero”. In studio la figlia Guenda Goria prima piange, poi punta il dito: “E’ stata presa di mira da tutti, dentro e fuori la casa, sono arrabbiata nera molto più che per la mia eliminazione. La finale la meritavano tutti quelli partiti a settembre, non è giusto che non sia lì insieme agli altri. E’ una grande donna, ha fatto tutto per tutti, non è giusto!”.

Nel loft di Cinecittà scoppia il caos: Dayane rinfaccia a Tommaso di averla mandata a casa, ma l’influencer non ci sta: “Eh no, ora mi rode il c**o. Adesso siamo noi! Adesso ha la solidarietà da voi tutti che l’avete sempre nominata, mi sembra un tantino too much. Io l’ho difesa centomila volte anche da te Dayane che l’hai nominata spesso”. Stefania Orlando è sconcertata: “Così piccata con me solo perché ho dato il consiglio a Tommaso di non aggiungere dolore e dolore? Tutti hanno parlato di tutti. Noi non siamo gli stro**i, l’abbiamo sempre difesa noi e ora siamo i cattivi?! Ma poi Tommaso è libero di fare quello che vuole. Era molto amareggiata per Malgioglio e Baccini, non volevo soffrisse ancora e alla fine era arrabbiata con me? Mi sembra tutto molto esagerato, eccessivo”. Nessuno si è domandato come mai la Ruta quando ha saputo dalla Mello che Zorzi l’aveva nominata, non ha chiesto un confronto, ma ha alimentato il chiacchiericcio alle sue spalle.

