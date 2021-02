Grande Fratello Vip, notte disgraziata: rissa tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. E bloccano la porta

Giada Oricchio 13 febbraio 2021 a

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GFVip, venerdì 12 febbraio, ha fatto esplodere le tensioni in casa per una notte di inferno tra parolacce, minacce, accuse reciproche e tentativi di abbandonare il gioco. E oggi Tommaso rivela: “Mi hanno impedito di abbandonare”. La produzione aveva bloccato la porta.

Troppo tempo nel tritacarne mediatico: il Grande Fratello doveva finire prima che i personaggi potessero “incappottare” le persone confondendo gioco e realtà, diluendo i confini tra il lavoro davanti alle telecamere e l’impossibilità di recitare 24h, facendo perdere ai fan il senso della misura e del lecito (insulti sotto gli account social dei parenti di Zorzi e Orlando). Adesso ogni battibecco finisce sul personale, sfocia in giudizi sulla persona. E’ la crudeltà dei reality show, è il cinismo di chi fa tv (cit. Alfonso Signorini), è il gioco al massacro nell’arena catodica dove tutto brucia con veemenza, ma si dimentica nel giro di una settimana. L’uscita imprevista di Maria Teresa Ruta (era ampiamente avanti in tutti i sondaggi online, nda) ha terremotato gli equilibri: la giornalista ha abbandonato il reality da “loser”, cioè arrabbiatissima, segno che dentro gli ampi sorrisi e le dichiarazioni pro clip ci teneva tanto ad arrivare in finale. Sul banco degli imputati sono finiti inspiegabilmente Tommaso Zorzi che sì l’ha nominata l’ultima volta, ma insieme ad altre 3 persone (rimaste ben nascoste durante la diretta, nda) e Stefania Orlando che non l’ha mai nominata.

I due “vipponi” sono stati descritti come complici cattivi e strateghi insensibili, il cui unico obiettivo è arrivare all’1 marzo, mentre gli altri si descrivono come dei sentimentaloni senza tetto costretti a vivere a Cinecittà. Nel corso della puntata sono state scintille tra Zorzi e Orlando da una parte e Dayane Mello dall’altra. Ecco, la modella brasiliana, già finalista (grazie ai voti irregolari del Brasile), è tanto bella quanto scaltra: sta giocando duro, tira le fila dei coinquilini meglio di un burattinaio, sputa veleno su chiunque ed è abilissima a sgusciare fuori dall’angolo in cui Zorzi e Orlando di tanto in tanto la bloccano. Esce pulita meglio di un bucato fresco. Con aria superba fa il triplo salto mortale davanti ai confronti e la decisione degli autori di non mandare in onda tutte le cattiverie e gli insulti (“Tommaso ha la mente malata, ha la mente sporca, è cattivo; Stefania è una str**za, che razza di donna è, è un’insensibile, manipolatrice. Due amici come loro non li vorrei mai”) restituiscono un racconto distorto e un’immagine non corrispondente al vero della giocatrice Mello.

Come ha detto Andrea Zelletta: “Riporta le cose in modo differente per caricare le persone l’una contro l’altra”. Ne uscirà vincitrice e sarebbe l’ora visto che è il quarto reality a cui partecipa. Non da meno è Giulia Salemi che ha già partecipato al GF e sa quali sono le dinamiche acchiappa pubblico: storiella, vittimismo e clip notturne sono un must. In più può contare sull’appoggio dei due finalisti certi e di Pupo, autore di un violento attacco a Zorzi (“malvagio, arrogante, presuntuoso, cattivo”) perché fa parte della stessa agenzia della Salemi, agenzia che Zorzi invece ha lasciato. Nella notte post puntata i conflitti sono deflagrati e l’innesco è stata sempre Dayane Mello che ha urlato in faccia a Stefania che ha sulla coscienza l’uscita della Ruta: “Sei stata te la chiave di tutti e della sua uscita, se non ti ha voluto neanche salutare un motivo ci sarà, non dare la colpa a me, sei te che manipoli tutti, non le sei stata amica. Amici come voi top! Che begli amici voi”. Si è dimenticata del tutto l’affetto dimostratole per la scomparsa del fratello Lucas. Stefania le ha ricordato che l’ha nominata in continuazione fino a una settimana fa e ha sottolineato con educazione: “Si è arrabbiata solo perché ho consigliato a Tommaso di non dirle che aveva fatto il suo nome, ma poi Tommaso è libero di fare quello che vuole. Dayane, non dire cose esagerate, smettila, noi ci siamo stati per 5 mesi. Non esagerare! Parli sempre di strategie, ci dite che le facciamo noi e poi scopriamo che le fate voi. Se pensate che noi facciamo strategie, allora noi siamo autorizzati a pensare che le facciate anche voi. Tu potevi evitare di dirle che Tommaso l’aveva nominata, qual era il tuo intento? Volevi farla stare male?” e la Mello: “Lo sapevano tutti e io che ne sapevo che Maria Teresa non lo sapeva”, “Se non avevi la certezza, potevi tacere, volevi farla stare male” ha replicato la coinqulina. Tommaso invece ha sottolineato: “Perché se Stefania e Samantha si avvicinano è strategia e se tu Dayane ti avvicini a Giulia è per affetto e non per strategia? Vi siete dette la qualunque, ve ne siete dette di ogni fino a ieri”.

La Orlando, già provata dall’accanimento dello studio, si è sentita ferita ed è andata a piangere in camera e Tommaso: “Dayane dice le cose per ferire e invece lei con Maria Teresa è sempre stata st**za”. Poi è tornato da Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane: “Stefania sta piangendo e non è giusto. Adesso ho capito perché mi hai mandato al televoto della finale, l’hai fatto per fare bella figura. Voi parlate sempre di strategia e sei stata cattiva con Stefania. Quando Dayane parlava male e diceva che Stefania era cattiva, tu annuivi, non è vero che stavi zitta. La clip che ho visto in puntata era una porcata, una porcata, volevate farla soffrire. Questo non te lo permetto”. La Salemi, spalleggiata da Pierpaolo, si è imbestialita, ha assottigliato le labbra e con espressione d’odio e rabbia: “Ho fatto un gesto carino e tu lo rigiri così? Ti ho regalato la finale! Se ci vai, è merito mio. Sei una me**a, è un mese che sento me**a da te e da lei, vaffan**lo, sei cattivo e perfido, perfido. Stefania mi ha pugnalato alle spalle, ha sparlato, io la consideravo amica. Chiamo Matteo e ci vediamo fuori!”, “Cos’è una minaccia? Non mi fai paura, vola basso” ha replicato Zorzi. La Salemi è poi andata da Dayane e ha dato vita a una sceneggiata meravigliosa: “Vogliono isolarmi di nuovo, mi ha fatto passare un mese di me**a, sto male, attacca me perché non può farlo con te altrimenti lo mangi vivo. Attaccano sempre me e Pierpaolo perché siamo i buoni, è come sparare sulla Croce Rossa. E’ un mese che non mi dà pace, ma che ca** o vuole dalla mia vita?”.

Intanto Pierpaolo cercava di difendere la fidanzata da Tommaso ma senza mai rispondere con precisione alle incongruenze. A seguire si è riaffacciata Dayane ed è partito un altro battibecco piuttosto virulento perché la brasiliana è decisa a eliminare Stefania prima della finale e l’ha accusata ancora di essere scorretta e di non dar valore all’amicizia, poi ha attaccato Tommaso e Zelletta: “Lui vuole mettere male tra me e Giulia e Andrea mi ha deluso, è andato a chiamare Stefania in camera e l’ha portata qui”, ma Rosalinda: “Cosa ha fatto di sbagliato? Si stava parlando di lei era giusto che fosse presente”, ma la Mello l’ha zittita. Stamani la brasiliana ha ricominciato: “Non sappiamo cosa c’è sotto, sotto. Stefania fa strategia perché vuole sempre andare d’accordo con tutti per non essere nominata. A lei dell’amicizia non frega un ca**o. Con Giulia invece io ho fatto pace, ma non puoi paragonare i rapporti, lei ha nominato Samantha che era sua amica fuori (falso, nda), loro fanno credere le cose come vogliono, non come sono realmente, è così che hanno fatto sempre, fanno passare gli altri per me**e ma lo sono loro. Per me Tommaso e Stefania sono morti!”. Sempre ieri notte, Tommaso Zorzi ha avuto un crollo nervoso e ha infilato la porta rossa che a sorpresa era chiusa.

Nella foga, l'influencer ha allontanato Pretelli (con cui aveva litigato) mentre Stefania e Zelletta lo hanno calmato, mentre Dayane, con immensa gratitudine per la solidarietà ricevuta nei giorni passati, ha fatto il gesto del pazzo e ha detto: “E’ malato mentale, fa così perché ha un peso, ha coscienza sporca, si sente una me**a per Maria Teresa. Di nuovo questa scenata? Ma che due cog**oni, che pa**e”. Ancora una volta ha dimenticato che sia lei sia tutti gli altri inquilini hanno bersagliato la Ruta per mesi. Tanto che la stessa giornalista, non troppo tempo fa, ebbe a dire: “Abbiamo perdonato a Dayane cose che non avremmo mai perdonato a un’altra persona”. Trovando la porta chiusa, Zorzi è rientrato in casa, mentre Andrea Zelletta con grande lucidità ha riconosciuto: “Dayane qui dentro ha fatto delle robe, ne ha fatte di ogni, anche stasera… riporta le cose in maniera distorta di proposito per mettere zizzania, dai, meglio che non parlo…fino alla settimana scorsa Dayane era la prima che diceva che non sopportava Maria Teresa. Anche la cosa che ha fatto prima dando del malato mentale a Tommaso, è troppo, si scivola sul personale e non dico certe cose…”.

Samantha ha bacchettato Giulia: “Però anche lei, dovrebbe dare il giusto peso alle cose, ha urlato che ha passato un mese di me**a, ma dai… non esageriamo… di che parliamo… sta giocando, l'ho detto”. Questa mattina, la rivelazione di Tommaso Zorzi sul GF: “Quando mi hanno toccato Stefania mi è venuta la brandite acuta, sembravo Russel Crowe nel Gladiatore, avevo tutti contro. E’ vero che ieri sera mi si è chiusa la vena perché l’ho visto piangere però non sono venuto qua a offendere Giulia, sono stato veemente, ma non ho detto parolacce come ha fatto lei. Hai capito? Non posso andare via. Ieri sera non mi hanno fatto uscire. Hanno chiuso a chiave, sono stati loro, sì, sì, avevano chiuso”. E la regia ha immediatamente abbassato l’audio e censurato.

