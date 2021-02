Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, che scontro al GfVip. "Reciti dalla mattina alla sera" e lei sbrocca

Giada Oricchio 12 febbraio 2021 a

Scontro Maria Teresa Ruta-Cristiano Malgioglio alla 39esime puntata del Grande Fratello Vip, venerdì 12 febbraio. Il paroliere l’aveva criticata aspramente per i suoi comportamenti in casa e la conduttrice si è difesa.

Maria Teresa Ruta sostiene di non recitare e di non essere una stratega: “La tua eliminazione mi ha scioccata, credevo che mi ritenessi trasparente e invece mi hai detto che sono falsa. Non posso fingere così da 5 mesi”, ma Cristiano Malgioglio la critica: “Non mi è piaciuto quando hai detto che le mie lacrime per Tommaso che stava male per il suo innamoramento, erano a favore di telecamera, io sono omosessuale e ho sempre sofferto molto per la mia omosessualità, tu hai detto che era un siparietto. Tommaso stava soffrendo tanto e io so che cosa significa per un omosessuale stare male. Mi era venuto dal cuore e mi sento offeso”.

La Ruta prova a interromperlo ricordando che in casa le aveva riservato ben altre parole e Malgioglio: “Tu adesso non parli perché parlo io! Non sono abituato a fare sceneggiate, sei una grande stratega e fai sempre la vittima, piangi con niente, non fare la vittima con niente perché non raccoglierai i frutti. Reciti dal mattino alla sera”. La giornalista, abilissima a far buon viso a cattivo gioco, sbrocca: “Abbiamo gli stessi diritti, io non sono falsa e non sono un’attrice, non me l’hanno fatto fare perché non so recitare”.

Gli ex concorrenti presenti in studio vorrebbero intervenire, ma prende la parola solo Guenda Goria che difende la mamma così come fa l’opinionista Antonella Elia. Le ultime battute sono un avvertimento per le nomination: “Mi è dispiaciuto che Tommaso e Stefania abbiano avuto un momento di dubbio, ma Tommaso non lo nominerò mai”. In apertura di puntata c’è stato un primo scontro tra la Ruta e gli “Zorzando” dipinti ancora una volta come gli strateghi cattivi e manipolatori del reality show grazie all’uso sapiente delle clip: semaforo verde per quelle dove Zorzi e Orlando si interrogano sull’onestà dei coinquilini e fanno battute e semaforo rosso per quelle in cui Ruta, Mello e Salemi insinuano, accusano e descrivono Stefania e Tommaso come "insensibili, manipolatori, anaffettivi, velenosi e egoisti che pensano al gioco".

