Tutti contro Giulia Salemi. E Pupo attacca Zorzi

Giulia Salemi contro Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nella diretta del GFVip di lunedì 8 febbraio: “Mi prendono in giro e mi isolano”, “Basta con questo vittimismo”. Pupo attacca Tommaso Zorzi: “Cinico, arrogante, borioso” e l'influencer :"Non ci sto a passare per carnefice".

Da presunto cocco a brigante: ascesa e caduta di Tommaso Zorzi, a braccetto con Stefania Orlando, per mano dell’abile Giulia Salemi. L’italopersiana lamenta un clima ostile in casa, si sente giudicata e criticata, è convinta che Zorzi e Orlando sparlino di lei anche quando ridono del cane Gilda o delle lasagne scotte. Si sta giocando la carta dell’incompresa e dell’autocommiserazione: la sindrome di Cenerentola è una strategia che al GFVip funziona sempre e da sempre. Signorini mostra alcune clip in cui Tommaso e Stefania mettono in evidenza la pesantezza e il vittimismo della Salemi, ma non vanno in onda le frasi di Giulia: “Tommaso è cattiveria umana, non aspetta altro che farmi fuori, è un cecchino pronto a colpirmi dritto al cuore”.

Dunque la bilancia pende decisamente da un lato. La Salemi accusa i coinquilini di averla isolata e Tommaso: “Nessuno ti ha isolata, ti sei voluta isolare te. Nessuno è contro di te, ma sei pesantissima” e quella: “Ma se c’è un accanimento!”. Scoppia un litigio anche con Pretelli: “Pierpaolo non rigirare la frittata, ogni volta che finisce una puntata, c’è una tarantella, sembra di essere a Dawson’s Creek!” punge Zorzi appoggiato da Stefania: “Volete dire che non è vero che state sempre a discutere? Vi si sente fino alle sei di mattina Se Pierpaolo non ti parla per più di tre minuti, ti arrabbi!”. I due amici sono nel mirino e si difendono, mentre gli altri cercano di confondersi con la tappezzeria. Signorini se ne accorge e chiama in causa Maria Teresa Ruta: “Esponiti! Ha ragione la Orlando, molti di voi confabulano nelle stanze e qui state zitti, siete generici. Maria Teresa ci sono i filmati, non fate una bella figura”.

La Ruta fa la cerchiobottista: “Qualche volta Giulia e Pierpaolo fanno la tarantella e qualche volta no”. La Salemi segna un altro punto a suo favore: “E’ vero che avevo malumore che ho riservato nella coppia perché sono tre settimane che non sto bene, è palese e la colpa è delle aspettative di amicizia che avevo con Tommaso e del fatto che mi sento sempre giudicata. Come faccio, faccio, sbaglio. Io da sempre ricevo battute e frecciatine, sono stanca”. Poi si passa al vino-gate: sabato Zorzi, Zenga, Zelletta hanno bevuto una bottiglia di nascosto, Pretelli se n’è accorto, lo ha detto a Giulia chiedendole di tacere e invece la ragazza ha imbastito una polemica infinita. Signorini affronta il caso e la Orlando insiste: “Litigano ogni giorno per cose inutili. Se continua così, fuori non vedo grandi chance” e Pierpaolo: “Non so cosa succederà, ma qui sono molto stanco. Lei è un po’ donna e un po’ bambina”. Dallo studio Francesco Oppini ricorda che non scoppiò alcun battibecco quando due mesi fa, lui, Tommaso e Pierpaolo fecero la stessa cosa: “Vedo troppa pesantezza da parte di Giulia, così stai mettendo in difficoltà Pierpaolo, non lo capisci?”, “Riconosco quando sbaglio, ormai ho l’ansia di parlare, mi sembra tutto eccessivo” sottolinea Giulia sempre con tono di autocompatimento e Dayane la asfalta: “Vivono male il loro amore, fra tre settimane saranno contenti e felici”. A sbottare è Patrizia De Blanck: “Giulia è una rompipalle!”, di diverso avviso l’opinionista Antonella Elia che accusa gli “Zorzando” di essere le sorellastre cattive e Pupo che affonda senza pietà su Tommaso: “Sei cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante, pieno di te, non metti mai in discussione le tue idee, sei perfetto per entrare nel nostro mondo, siamo tutti così nello spettacolo!”. La puntata va avanti, ma l’influencer milanese è nero: “Non ci sto a passare da carnefice! Non posso passare per carnefice, credo che si sappia che non è così. Si girano le frittate come ca**o vogliono, noi le sorellastre cattive… allora bisogna capire davvero dove vogliono andare a parare”.

