Grande Fratello Vip, scoppia il caso nomination: Giulia Salemi si salva e Tommaso Zorzi sbotta

Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet (di default perché ha perso il televoto contro Maria Teresa Ruta) sono le due donne al televoto “Chi vuoi salvare?” della puntata numero 37 del GFVip, venerdì 5 febbraio. Testimonianze d’affetto per Dayane Mello, Andrea Zenga super corteggiato e Tommaso Zorzi infuriato contro il meccanismo delle nomination.

La 37esima puntata del Grande Fratello Vip si apre nel segno di Dayane Mello, distrutta dalla morte accidentale del fratello Lucas, 26 anni (“Non ho più un pezzo della mia famiglia, io sono forte, ma penso a mio padre e mio fratello, saranno distrutti. Giuliano mi ha detto non avrei mai pensato di dover fare il funerale al mio fratellino”). Alfonso Signorini ha ripercorso gli ultimi drammatici giorni e ha commentato: “Nessun programma televisivo può essere più bello della vita” dimenticando che a dicembre per convincere i vip a restare disse: “In fin dei conti, cosa sono due mesi in confronto a una vita intera?”. Le ultime parole famose. La modella brasiliana per ora ha deciso di restare (“Mia figlia Bubi ha detto mi manca la mamma ma voglio che vinca”).

“Croccantino”, genuino e spontaneo invece l’incontro tra Andrea Zelletta e il padre Carmine. L’uomo era visibilmente commosso: “Non sono glaciale. Esternare è bello, ma non ti dicevo che ti voglio bene perché per me era scontato, sbagliavo, dirlo fa bene alla mente e al cuore, c’è tempo per recuperare, d’ora in poi non sarà più così. Da comodino sei diventato un armadio a sei ante! All’inizio eri non pervenuto e a casa abbiamo capito che ti sentivi insicuro, poi sei venuto fuori per disponibilità, sincerità, coerenza e intelligenza, un ragazzo da maritare subito! Vogliamo parlare di Stefania e Maria Teresa o degli Zorzetta (il team Zorzi-Zelletta)? Ti amo, ti voglio bene e sei la mia vita”. Andrea ha pianto dalla gioia, ma senza alcun sentimentalismo stucchevole ed eccessivo. Prima di andar via, Carmine ha rivolto un pensiero a Dayane: “Ricopritela di baci, voi qui potete abbracciarvi, fuori no”.

Nella lunga serata c’è spazio anche per Andrea Zenga che si scopre “corteggiato” dentro e fuori la casa di Cinecittà: a lui piace Rosalinda che gli ha scritto un biglietto di stima, ma l’attrice è fidanzata con Giuliano, l’uomo del drone e delle chiavi di casa date con qualche anno di ritardo, mentre fuori c’è Alessia, la sorella di Zelletta, che sui social sta facendo fuoco e fiamme per conoscerlo. Ieri sera, Zenga jr a domanda precisa ha ammesso: “Se Rosalinda fosse single preferirei lei” e il coinquilino scherzando: “Con questa risposta, ti sei giocato mia sorella, non è la seconda scelta di nessuno!”. Il bello è che Alessia non si è data per vinta e ha subito twittato: “Non può esserci vittoria senza aver combattuto una battaglia! Alfonso fammi entrare in casa!”.

Intorno all’una, ecco la giostra delle nomination. Samantha De Grenet ha nominato Maria Teresa Ruta, Zelletta ha scelto Alda D’Eusanio, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si sono scambiati il voto così come Andrea Zenga e Alda D’Eusanio, mentre la Ruta ha fatto il nome di Zelletta. Voto strategico di Rosalinda: “Dico Alda perché così Samantha può giocarsela”. Stefania Orlando non ha deluso nominando Giulia Salemi “perché non fa mai le faccende domestiche”: un voto che alimenterà le discussioni casalinghe.

Così al televoto sono finite Giulia, Alda e Samantha, ma i finalisti Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli avevano la golden share: possono graziare una donna e la scelta ricade su Giulia Salemi, neo fidanzata dell’ex velino (la Mello però lo avverte: “1-0, hai capito? Questa volta te, ma la prossima scelgo io, ricordatelo”).

A riprova che la “storiella” nei reality show è la strategia più vecchia del mondo: la più efficace per andare avanti perché in due ci si para meglio le spalle e al tempo stesso quella che falsa il gioco poiché i concorrenti single corrono da soli. Non a caso, Tommaso Zorzi ha messo subito il dito nella piaga: “Però non è etico perché così che senso ha nominare? Che cacchio voto a fare se poi mi levano il voto? Un conto è aggiungere, un conto levarmi il diritto, non ha senso. Aggiungere un nome sì, levare no, se poi tocca sempre a Pierpaolo in quanto finalista allora è come dire di non votare più Giulia, è inutile che uno si espone, fa polemiche e poi si vede tutto annullato, il fidanzato le para il c**o fino alla morte”.

E a notte fonda ha rincarato la dose: “Io vado avanti con le mie forze, sono integro e integerrimo… solo perché non mi faccio un finalista… farò degli ombrelli il primo marzo… uuhhh… uno dietro l’altro, io so quello che valgo ma devo essere messo nelle condizioni di poterlo dimostrare. Vi chiamo al televoto uno per uno e pam, pam, pam… Io non sono mai stato banale nelle mie scelte, da profondo amante della televisione quando mi rendo conto che ci sono persone prevedibili e banali al GF, che guardo da tutta la vita, a prescindere dalla mia simpatia, non mi piacciono perché rimangono in una situazione di comfort e di una realtà ovattata all'interno del gioco che trovo stucchevole. Non sono quella persona che sai cosa farà. Odio le cose banali e la nomination va scissa dall'amicizia. Se il voto è giustificato in maniera paragnosta, ti dico no, se è plausibile ok. E' inutile fare i grandi amici, ne resterà soltanto uno. Gli amici si vedranno fuori. Sefy è mia amica, ci sentiremo, il rapporto non dipende dalla nomination, Myriam l’ho vissuta un mese, ma la poterò con me, lo stesso Oppini che ho vissuto due mesi e mezzo come hai fatto te, ma fuori per loro ci sarò”, Pretelli ha risposto che per lui valgono i sentimenti, ma Zorzi lo ha asfaltato: “Hai scambiato il GF per Tinder o UominieDonne, dovevi andare a C’è Posta per Te… lo sai che qui vince uno solo! Questa cosa di levare il voto non ha senso, l’ho detto, ho fatto dei confessionali…”. L’influencer milanese, smaltita la sbornia, ha osservato: “Oddio, quanto sono stato arrogante prima… la storia degli ombrelli al televoto… di un’arroganza, maaaamma mia, una gufata pazzesca! Ora esco al primo televoto”.

