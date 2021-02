È il gossip che mi cerca. Baccini gela Maria Teresa Ruta

Giada Oricchio 08 febbraio 2021 a

Francesco Baccini punge Maria Teresa Ruta: "Non cerco gossip". La Ruta è un'abilissima concorrente del Grande Fratello Vip: si è cucita addosso il vestito della "caduta dal pero", della battutista incompresa, dell'amorevole mater familias. Non che tutto ciò non sia vero, ma è sicuramente enfatizzato, amplificato a favore di pubblico, suo chiodo fisso. A differenza di Alda D'Eusanio, la Ruta sfrutta ogni anfratto del mestiere senza mai dimenticare che è sotto l'occhio delle telecamere. Una professionista è sempre una professionista.

Dopo aver sciorinato tutti i suoi problemi familiari, MTR ha trovato il modo di "rimanere sempre al centro dell'attenzione" (citazione Dayane Mello) tirando fuori dall'armadio gli scheletri dei suoi flirt rimasti finora ben ripiegati. Prima Alain Delon e il principe Alberto di Monaco e adesso Francesco Baccini. Non sentivamo la mancanza della vita amorosa di Maria Teresa Ruta, ma è quello che un Grande Fratello Vip tirato per la giacchetta offre in questo momento (oltre alle squalifiche con annessa querela, leggi caso D'Eusanio).

Prima la giornalista e conduttrice ha fatto la finta riottosa ("No, non posso parlare, nooo, ma che mi fai dire, nooo, dai") e poi ha rivelato ogni minimo dettaglio. Ha detto di aver invitato Francesco Baccini a casa sua perché abbattuto dall'esclusione dal Festival di Sanremo, di avergli preparato due spaghetti e di aver avuto un approccio sul divano interrotto sul più bello da Guenda, la bella e talentuosa figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria. Così ci è stata propinata. Ma il diretto interessato, Baccini appunto, pare avere una visione diversa.

Oggi, su Twitter ha postato un messaggio: "Non sono io che cerco il gossip, è il gossip che viene a cercare me" accompagnato da una sua foto in cui è mascherato da pagliaccio. Questa sera, alle 21.50 su Canale 5, andrà in onda la 38esima puntata del reality show e Alfonso Signorini tornerà sugli amorazzi della Ruta perché così aveva promesso ai telespettatori venerdì scorso. La vip si prepara a sbocciare un nuovo nome, ma chissà come reagirà quando saprà cosa ha scritto il cantante. Non vediamo l'ora (si fa per dire).

