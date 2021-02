Salemi-Pretelli al GfVip: la Gregoraci a gamba tesa. Così zittisce tutti

Giada Oricchio 06 febbraio 2021 a

Al Grande Fratello Vip, contropiede di Elisabetta Gregoraci su Alfonso Signorini: “Se la vedano loro!”. Nel corso della 36esima diretta del GFVip di venerdì 5 febbraio, si è parlato dell’amicizia al capolinea tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi che ha avuto ripercussioni anche su Pierpaolo Pretelli, neo fidanzato dell’italopersiana.

La Salemi ha lamentato la mancanza di “minime accortezze” e di spirito difensivo da parte di Pierpaolo che però ha negato. Così Signorini ha coinvolto la pupilla Elisabetta: “E’ un po’ la stessa accusa che anche te facevi a Pierpaolo, quella di non esporsi. Hai un consiglio da dare a Giulia?” e la Gregoraci risponde lapidaria: “Tra me e lui era una situazione diversa. Loro sanno che lì dentro si vive tutto in maniera diversa, comunque non ho niente da dire, non voglio essere fraintesa: sbrogliatevela da soli. Ciao Tommaso”. Fine dei giochi.

