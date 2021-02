Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci, la foto che fa godere i fan: "Noi tre..."

Giada Oricchio 07 febbraio 2021 a

Cosa bolle in pentola in casa Briatore-Gregoraci? Davvero solo ex coniugi speciali? Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è fatta vedere spesso in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore: in vacanza a Dubai, a Monte Carlo e ora anche a Roma. Sì, perché l’imprenditore piemontese ha raggiunto Elisabetta nella Capitale e insieme a Nathan Falco si sono goduti la bellezza della città eterna come una famiglia. E’ stato lo stesso Briatore a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto con l’ex moglie e il figlio scrivendo: “Noi tre a piazza San Pietro” e non è mancato il commento della Gregoraci: l’emoji sorridente con le gote rosa. Dopo un momento di tensione dovuto ad alcune dichiarazioni della conduttrice calabrese all’interno della casa del GFVip, i due sembrano aver ritrovato una forte intesa. Finora “Eligreg” ha smentito l’ipotesi di un ritorno di coppia, ma i segnali ci sono tutti.

