Alda D'Eusanio cacciata dal GfVip. Laura Pausini denuncia, il caso la travolge

Alda D’Eusanio fuori con effetto immediato dal Grande Fratello Vip 5 per le gravissime affermazioni su Laura Pausini e Paolo Carta che hanno deciso di denunciare la gieffina e il programma. Lo ha deciso Mediaset che ha diramato una nota in merito. Oggi pomeriggio, Cristiano Malgioglio aveva difeso la cantante, mentre Alfonso Signorini, venerdì sera, aveva richiamato la giornalista: “Ci stai facendo vedere i sorci verdi. Cerca di ricordarti che ci sono le telecamere”.

Un disastro. L’avventura di Alda D’Eusanio è durata una settimana e si conclude con una sacrosanta espulsione. Davvero troppi gli scivoloni, le gaffe, le infondate e indelicate rivelazioni sulle vite private dei volti noti dello spettacolo. Ma ricostruiamo i fatti. Venerdì pomeriggio, poco prima della diretta, Alda D’Eusanio (già graziata su una brutta osservazione su Maria De Filippi e salvata da un televoto dubbio sulla parola ne*ro) aveva usato espressioni infelici su Anna Oxa e lesive dell'onorabilità altrui verso Paolo, il compagno di Laura Pausini. La regia aveva messo una canzone della Pausini e la giornalista, seduta in bagno, ha detto: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia, in una maniera... è un chitarrista e le ha dato anche un figlio, la crocchia", la De Grenet stupita: "Ma se si amano alla follia" e Alda simulando con la mano il gesto delle botte: "Io so che...". La regia ha staccato, ma i social hanno capito subito che la sparata era da querela. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini l'ha rimproverata: "ci stai facendo vedere i sorci verdi, ti dimentichi delle telecamere? Sarebbe bene che ti ricordassi che ci sono".

Oggi pomeriggio, invece, Cristiano Malgioglio ha difeso l’amica e collega su Twitter. Il celebre paroliere e ex gieffino ha smentito il racconto della concorrente: "Ho sempre detestato e non mi piacciono gli insulti gratuiti, se c'e' una coppia felice innamorata e meravigliosa , nel mondo dello spettacolo e' quella di @LauraPausini con il suo compagno Paolo. Un bacio a te Laura". Tempo due ore e il caso è finito come era lecito immaginarsi: Laura Pausini e Paolo Carta hanno dato mandato all’avvocato Pierluigi De Palma di “agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVip”. Nel comunicato si legge anche: “Troviamo assurdo che sia consentito di dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico (…). Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. E’ una cosa grave e insensata e non possiamo che affidarci alla giustizia per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. A stretto giro, il comunicato “riparatore” di Mediaset: “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta e esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”. La nota dell’azienda di Cologno Monzese si conclude con un avvertimento: “La signora si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”. La giornalista ha tenuto fin dal primo giorno un atteggiamento troppo ciarliero ma soprattutto di giudizio sulle vite altrui rivelando presunti particolari privati senza tatto e senza rispetto.

