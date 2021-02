GfVip, rivelazione sul flirt tra la Ruta e Baccini: "Non è come l'ha raccontato..."

Francesco Fredella 05 febbraio 2021 a

a

a

Choc. Adesso spunta un risvolto tutto nuovo, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Una bomba pronta ad esplodere. Vi ricordate il flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? E’ stata proprio lei, durante una confessione al Grande Fratello vip, a parlarne. Adesso, però, Biagio D’Anelli rivela di aver parlato a lungo con Baccini. Le cose, a quanto pare, sarebbero un po’ diverse.

Maria Teresa Ruta e il famoso cantante beccati sul più bello. Confessioni al GfVip



“Eravamo a Rodi Garganico, mia città natale. E lui mi racconto quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo. Fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival. Guenda era piccolina”, dice Biagio D’Anelli. Si tratta di 18 anni fa. “La Ruta conobbe Baccini ad un teatro di Milano e poi lo invitò ad un saggio di pianoforte di Guenda. Poi Francesco una sera andò a casa di Maria Teresa e mentre stavano proprio per consumare entrò il fidanzato della Ruta”, continua D’Anelli. “Non fu Guenda a interromperli”.

Basta tg, il mio sogno è il GfVip. Il vero progetto di Attilio Romita

Una doccia gelata. “Praticamente il fidanzato sentì aprire la porta con le mandate”. E la reazione di Baccini? “Calmo e tranquillo è andato via. Ma era bianco, pallido. Molto spaventato”, continua D’Anelli. Sembra una scena da film della commedia all’italiana. E stasera, secondo rumors, al Gf vip si parlerà anche di questo. Tenetevi pronti al colpo di coda: l’incontro tra Baccini e la Ruta. Tutto potrebbe avvenire nei prossimi giorni. E il gossip s’infiamma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.