Maria Teresa Ruta e il famoso cantante beccati sul più bello. Confessioni al GfVip

Al GFVip5, lunedì 1 febbraio, spunta il cantante famoso: Maria Teresa Ruta confessa un flirt proibito con Francesco Baccini: "Eravamo sul divano e Guenda ci ha sorpreso!".

Maria Teresa Ruta ha avuto molti corteggiatori, da Alain Delon al principe Alberto di Monaco passando per Francesco Baccini. O almeno è quello che ha rivelato lunedì sera durante la diretta della 36esima puntata dalla casa del Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta, pungolata da Alfonso Signorini, ha ammesso che ai suoi piedi sono caduti calciatori famosi, cantanti e uomini molto noti.

Il conduttore ha voluto saperne di più sui cantanti ed è venuto fuori che oltre 15 anni, la Ruta ha avuto un incontro ravvicinato con artista moro, alto e famoso: “Era liberissimo e io pure. Era poco prima di conoscere Roberto. Quest’uomo è più giovane di me, ha partecipato al Festival di Sanremo”. L’interrogatorio di Signorini si è fatto serrato e la Ruta ha ceduto ben volentieri, lusingata com’è di narrare il suo passato da conquistatrice: “Si tratta di Francesco Baccini, aveva presentato una canzone al Festival, ci teneva tanto, ma non era stato inserito, ci era rimasto molto male e gli ho detto di venire da me a mangiare due spaghetti e guardare il programma, era molto giù” e Malgioglio linguacciuto: “E lei l’ha tirato su, hai capito?!”.

Poi Signorini ha commesso una gaffe: “Era più giovane? Allora ha scritto per te W la mamma?”, “Ma quello era Bennato, non Baccini!” ha urlato Pupo. Tra una risata e l’altra, la Ruta ha proseguito: “Ci siamo messi sul divano a guardare la tv, ma è arrivata Guenda che ci ha beccato in salotto e io mi sono allontanata di scatto”. Signorini si è rivolto verso Guenda che, imbarazzatissima, ha confermato tutto: “Sì, sì, è vero, io sono arrivata all’improvviso, reggevo il moccolo!”.

