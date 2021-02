Elisa Isoardi cambia foto. Che succede sui social

08 febbraio 2021 a

Elisa Isoardi cambia foto profilo su Instagram. E i fan impazziscono. Il messaggio della bella Elisa è semplice e sintetico: "Un dolce buon lunedì ♥️ @claudioporcarelli".

Ma sui social non è passato certamente inossservato. E subito fan e amici hanno inondato il suo profilo di cuoricini e commenti.

E non solo. La Isoardi ha anche scelto il suo nuovo intenso primo piano come nuova foto profilo almeno su Instagram. E non è passato inosservato neppure il tag al fotografo Claudio Porcarelli. Insomma uno scatto d'autore per una foto che farà faville online.

Nei giorni scorsi si è parlato di Elisa Isoardi anche per un'ipotetica e ventilata sua partecipazione al programma "Il Cantante mascherato". Si era vociferato che la bella Elisa potesse sedere nella giuria del programma ma la smentita è arrivata direttamente da Milly Carlucci che ha spento le polemiche a suo dire ingiustificate: «Adoro Elisa, le voglio bene e la stimo molto - ha detto la Carlucci - È una presenza magica sul palcoscenico. Contrariamente a quanto qualcuno ha scritto, non è mai stata chiamata per la giuria ma la stimo talmente tanto che mi auguro, in futuro, di poter scrivere un programma per lei".

