Elisa Isoardi scopre la voglia di primavera: il messaggio nell'ultima foto

Dalla foto piccante seminuda a quella seducente in blue jeans e camicia aperta. In ogni scatto Elisa Isoardi appare sempre bellissima. Stavolta la conduttrice dà il buongiorno ai fan sui social con la tazzina di caffè in mano mentre confessa la voglia di sole e primavera. A colpire però è la sottoveste bianca, ricamata e super scollata che mette in evidenza un décolléte davvero generoso. Felice e sorridente, strizza l’occhio alla primavera, che però farà arriverà soltanto tra qualche mese e dopo un'altra ondata di gelo.

