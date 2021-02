Elisa Isoardi, la foto choc lascia i fan senza parole

07 febbraio 2021 a

a

a

Elisa Isoardi così "brutta" non si era mai vista. Il trucco sciolto sugli occhi e lo sguardo da "pazza". Lo scatto è apparso stamattina sul profilo Instagram della conduttrice televisiva, reduce dai successi (e dagli infortuni) di Ballando con le stelle (partecipazione che le è costata, probabilmente, l'allontanamento dalla Rai). L'immagine fa parte di un servizio tutto puntano sull'ironia realizzato dal fotografo dei vip, Claudio Porcarelli.

Così Elisa ha augurato buona domenica e tutti i suoi fan che la seguono sempre più numerosi sui suoi profili social. L'ex condutrice della Prova del cuoco ed ex fidanzata di Matteo Salvini, che ha fatto coppia con Raimondo Todaro (ma solo nel programma di Milly Carlucci), al momento sembra molto concentrata sulla cura del suo corpo. Corsa e sessioni di allenamento sempre più frequenti e anche in coppia.

Qui appare con l'amica Fabiola Sciabbarrasi, seconda ex moglie del cantante Pino Daniele (a cui ha dato tre dei suoi cinque figli). Con Fabiola, l'altra Kessler, come dice scherzando Elisa, esercizi con l'elastico per tonificare i muscoli in scioltezza. Gli allenamenti, sempre rigorosamente all'aperto, si svolgono a Roma alla Grand stand arena con la supervisione del personal trainer Giovanni Argentieri. Così la Isoardi forse si prepara ad affrontare i prossimi impegni televisivi. In molti la danno, infatti, per certa come concorrente dell'Isola dei famosi.

Elisa Isoardi va all'Isola dei Famosi e lascia la Rai: ora è ufficiale

Lontana dalla Rai, la conduttrice televisiva, in attesa di un nuovo programma tutto suo, forse proprio su Mediaset, non vuole restare fuori dal piccolo schermo così sarebbe pronta a partire per l'Honduras e ad affontare tutte le difficili prove del reality condotto da Ilary Blasi. Cosa non si fa per non finire nell'oblio...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.