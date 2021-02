Elisa Isoardi va all'Isola dei Famosi e lascia la Rai: ora è ufficiale

02 febbraio 2021 a

La rottura tra Elisa Isoardi e la Rai si è ormai consumata. La presentatrice televisiva la scorsa estate non è stata confermata alla conduzione della Prova del Cuoco e dopo la partecipazione a Ballando con le stelle in compagnia del ballerino Raimondo Todaro ha detto definitivamente addio alla tv di viale Mazzini. L’ex fidanzata di Matteo Salvini sarà una dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi in programma su Canale5 a partire da lunedì 8 marzo, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

Il nome della Isoardi appare nell’elenco dei naufraghi che approderanno in Honduras insieme a Paul Gascoigne, Giovanni Ciacci, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca. La certezza, trapelata dal portale Tv Blog, arriva dopo le indiscrezioni delle scorse settimane: la conduttrice ha accettato il corteggiamento di Mediaset, nonostante un tentativo di Milly Carlucci di averla in giuria per Il cantante mascherato.

L’Isola dei famosi sarà condotto da Ilary Blasi, moglie dello storico capitano della Roma Francesco Totti, mentre Elenoire Casalegno sarà probabilmente l’inviata della trasmissione, andando a sostituire Alvin. Quanto ai concorrenti la lista è in via di definizione e si segnala il rifiuto di Patrizia Rossetti e Asia Argento. Per la Isoardi la partecipazione al reality show segnerà il debutto assoluto sulle reti del Biscione: la prima apparizione in Rai risale al 2000 ai tempi di Miss Italia.

