GfVip a cuore aperto. Tutti con Dayane Mello: pensate alle cose che contano

Dayane Mello, la concorrente del Grande Fratello Vip 5, manda un messaggio di positività dopo la morte improvvisa del fratello Lucas: “Sono grata alla vita, pensate alle cose che contano, non perdete tempo”.

Nel corso della 36esima puntata del GFVip, Alfonso Signorini ha voluto dare tante carezze sul cuore a Dayane Mello, colpita mercoledì scorso dalla notizia della scomparsa del fratello Lucas, 26 anni, in un incidente stradale. Se da una parte era inevitabile toccare l’argomento, dall’altra poco o niente è stato fatto per evitare l’effetto strumentalizzazione e spettacolarizzazione del dolore: il confessionale di Dayane in lacrime appena appresa la notizia, le clip dei pianti disperati nelle braccia dei coinquilini, il ricordo del sogno sui fratelli definito “premonitore”.

Un blocco di un'ora. Sta di fatto che Signorini apre la diretta così: “Dayane per il momento ha deciso di restare in casa, per lei è un nido, un ambiente protetto, tutti i compagni (vestiti di nero per rispetto del lutto) hanno dimenticato i contrasti per abbracciarla. Molti diranno perché è rimasta in casa? Perché ognuno reagisce a modo suo davanti al dolore e nessuno può giudicare”. La modella brasiliana ammette: “Mi sento persa, ma amata, senza i miei amici non ce l’avrei fatta, sono loro la mia forza”. Solidarietà e affetto dentro, ma anche fuori dalle fredde pareti di cartongesso di Cinecittà: tutti gli ex vip si sono recati in passerella per stringerla forte con lo sguardo ché con le braccia non si può e la Mello spende belle parole: “Sono molto grata alla vita nonostante tutto, non perdete tempo per le cose banali e andate avanti con le cose che contano e se ci sono cose irrisolte andate dietro al rapporto perché il tempo non torna indietro. A prescindere da tutto è bellissimo avervi vicino”.

Il conduttore le chiede un ricordo di Lucas e la Mello abbozza un sorriso: “Era il nostro cucciolo, era molto amato, aveva una personalità particolare, gli piaceva stare sempre con papà e la sua mamma, voleva fare la vita del paesino ed era orgoglioso di me. Un ricordo? Un bellissimo viaggio con nostro padre, ci siamo fatti tutti lo stesso tatuaggio”. Il momento più toccante è il video in cui la figlia Sofia le mostra il disegno fatto proprio il giorno della tragedia in cui un angelo vegliava sulla mamma: “Ti amo tantissimo. Lo zio Lucas è qui che ci protegge”.

E qui la Mello si sente in dovere di spiegare perché non è uscita: “Cinque anni fa ho vissuto una cosa simile, mia figlia mi vedeva triste e non voglio farla soffrire di nuovo. Inoltre mio fratello ha detto che Lucas era fiero e avrebbe voluto che continuassi”. C’è un ultimo balsamo sui sentimenti lacerati di Dayane: Simona, la mamma dell’ex compagno Stefano Sala e nonna di Sofia. “Siamo partiti male, ma poi sei andata benissimo” è la prima frase, francamente fuori luogo, della donna che aggiunge: “Sono venuta fino a qua per te, fuori non sei sola sciocca, quando deciderai di uscire, noi ci saremo”. Gli occhi oscurati dall’angoscia e dalla sofferenza di Dayane Mello si schiariscono: “Grazie, è la carica che avevo bisogno per continuare”.

