GfVip, Andrea Zenga apre al padre: guardiamo al futuro. E spuntano due donne

Giada Oricchio 06 febbraio 2021

Al GFVip è sempre tempo della famiglia Zenga. Nel corso della diretta del reality show di venerdì 5 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato ad Andrea Zenga alcuni stralci dell’intervista del padre Walter al settimanale “Chi”: “Voglio ricreare un rapporto, se non sono un padre perfetto lo accetto, ma amo i miei figli, quando Andrea uscirà dal GF sono sicuro che mi chiamerà e se non lo farà lui, lo farò io. Sono con il telefonino in mano, aspetto Andrea e anche Nicolò”.

Zenga jr accoglie con guardinga benevolenza l’apertura del padre: “Mi sarebbe piaciuto sentire queste parole dal vivo ma comunque gli darò una possibilità, il futuro è tutto da scrivere e lo faremo senza rinfacciarci il passato, in primis da uomini e se poi ci si riuscirà da genitore e figlio. Non credo sarà facile ma la volontà c’è. Ha aperto anche a mio fratello? Beh, se sarà, si deve prendere il pacchetto completo”.

Per Andrea Zenga non c’è solo l’ingombrante e conflittuale rapporto con il papà, c’è anche l’interesse (forte, ma trattenuto) per la coinquilina Rosalinda, fidanzata con Giuliano, ma affascinata dal ragazzo. E spunta pure Alessia Zelletta. La sorella del concorrente Andrea, in un paio di post su Instagram, si è candidata a conoscere Andrea Zenga, ma il modello pugliese soprannominato "Croccantino": "Un t'azzarda! E' mia sorella". Se son rose, fioriranno.

