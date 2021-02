GfVip, Alda D'Eusano non si tiene. Gaffe tremenda con Samantha De Grenet

Giada Oricchio 05 febbraio 2021 a

Alda D’Eusanio senza freni nella 36esime puntata del Grande Fratello Vip: “Hanno consumato”. La giornalista è entrata nella casa di Cinecittà una settimana fa e da allora sta facendo un filotto di gaffe davvero impressionante. Venerdì 5 febbraio, durante la diretta, Samantha De Grenet ha ricevuto una sorpresa: ha abbracciato tramite la “scatola degli abbracci” l’adorato padre di 83 anni.

Un incontro delicato durante il quale Alfonso Signorini ha ricordato: “Samantha, qui in studio c’è Patrizia De Blanck che ha avuto un flirt con tuo padre”, l’uomo ha confermato con ironia: “E’ vero, abbiamo avuto una storia, Patrizia hai visto che uno vero lo hanno trovato?” e la Contessa: “Infatti, non sono tutti morti! Samantha, lo sai che potevi essere mia figlia?”.

Uno scambio di battute che la D’Eusanio ha commentato con salace pragmatismo: “Ma che bell’uomo! Hai visto? Non ha negato, anzi, ha pure detto cosa hanno fatto, ha detto che Samantha poteva essere sua figlia, quindi hanno consumato!”. Tommaso e Stefania l’hanno fulminata con lo sguardo. E nel pomeriggio c’era stato un altro episodio.

In casa stavano ascoltando una canzone di Anna Oxa e la D’Eusanio: “Che brava, ma è caduta in depressione? E’ sparita, non si vede più”. Tommaso Zorzi è sbottato: “Ecco!”, Maria Teresa ha detto: “Mutaaaa devi stare” e la regia l’ha chiamata in confessionale. Poco dopo ne è uscita abbattuta: “Sì, mi hanno fatto un altro cazziatone, questa volta per la cosa di Anna Oxa”.

