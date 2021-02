Dayane Mello, l'uscita lampo dal GfVip. Chi ha incontrato dopo il grave lutto

Giada Oricchio 05 febbraio 2021 a

a

a

Dayane Mello ha abbandonato momentaneamente la casa del GFVip 5. Mercoledì mattina, la modella brasiliana è stata raggiunta dalla terribile notizia della scomparsa del fratello Lucas, 27 anni, in un incidente stradale. Dopo aver deciso di rientrare nel loft di Cinecittà per stare con i coinquilini (non avrebbe potuto raggiungere subito il Brasile visto l'obbligo di quarantena per il Covid-19), ha assistito alla veglia funebre in confessionale.

GfVip in lacrime per il lutto di Dayane Mello. Rivolta nella Casa: chiudiamo prima

Dayane Mello sta affrontando il dolore con compostezza e al tempo stesso amarezza. Oggi, infatti, ha confidato a Rosalinda: "Mi succede sempre così. Era un anno che ero felice, avevo superato i miei problemi e Devo aver fatto tanto male nella mia vita passata. stavo ricominciando e mi succede questo. È come se il treno stesse andando nella direzione giusta e di nuovo ho perso la direzione. Non so dove iniziare, non so se continuare, non so se tornare indietro, mi sento in colpa. Per questo non riesco mai a godermi le cose fino in fondo perché penso che mi succederà qualcosa. Ancora una volta devo ricominciare tutto daccapo".

"Una cosa terribile". Gregoraci in crisi con gli amici del GF: lo scherzo assurdo

Tra i coinquilini è scattata una gara di solidarietà per confortare Dayane che può contare sulla grande amicizia con Rosalinda (Tommaso Zorzi l'ha invitata a stare a casa sua una settimana, mentre Stefania Orlando le ha scritto una bellissima poesia). Intanto, poco fa, la concorrente brasiliana è uscita dalla casa per ricevere il conforto di un prete così da poter iniziare a elaborare il lutto e dopo mezz'ora si è riunita ai compagni di avventura.

L'Isola dei Famosi slitta? La motivazione dietro il posticipo del reality con Ilary Blasi

Questa sera, andrà in onda la 36esima puntata del GFVIP, i vip vorrebbero chiedere di anticipare la finale all'8 febbraio senza eleggere un vincitore e donando il premio alla famiglia di Dayane, ma difficilmente la produzione accoglierà una simile richiesta. Tuttavia c'è attesa per le decisioni che saranno prese in merito all'andamento del gioco: lo spirito è venuto a mancare e le nomination, che in genere innescano dissapori e dinamiche, in questo momento, risultano a dir poco grottesche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.