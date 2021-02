L'Isola dei Famosi slitta ancora: la motivazione dietro il posticipo del reality con Ilary Blasi

Giada Oricchio 05 febbraio 2021 a

L'Isola dei Famosi, il reality show di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, potrebbe slittare dall'8 marzo all'11 marzo. Secondo il sito "TvBlog" sì. Il motivo è semplice: lunedì 8 marzo RaiUno manderà in onda un episodio inedito del Commissario Montalbano e Mediaset vuole evitare di partire con il piede sbagliato considerando che perfino in replica il Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri batte facilmente la concorrenza. Dunque, il "kick off" dei naufraghi, tra cui Elisa Isoardi e Giovanni Ciacci, potrebbe essere spostato a giovedì 11 in concomitanza con l'ultima puntata della fiction "Che Dio ci aiuti", altro competitor forte. Inoltre, secondo "TvBlog", i vertici Mediaset, in accordo con la società che produce il reality show, avrebbero deciso per il doppio appuntamento settimanale: l'Isola lunedì e giovedì sulla scia di quanto sperimentato dal GFVip e anche per ammortizzare il più possibile i costi.

