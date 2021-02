GfVip, il dramma di Dayane Mello. Grave lutto: "Sono cresciuta con lui, sto malissimo"

Giada Oricchio 03 febbraio 2021 a

a

a

Grave lutto per Dayane Mello, la finalista del Grande Fratello Vip 5. Il fratello Lucas, 27 anni, è morto prematuramente. Lo ha annunciato l’altro germano, Juliano, con un post su Instagram: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviate energia positiva a Dayane. Grazie per tutto, Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Lucas sarebbe morto in un incidente stradale.

Via Carlotta, due donne in nomination. Al GfVip nervi tesi tra Zorzi e la Salemi

La modella brasiliana è stata messa al corrente, è uscita momentaneamente dalla casa di Cinecittà e poi vi ha fatto ritorno con gli occhi gonfi di lacrime. Ai coinquilini ha raccontato: “Sto malissimo, aveva 26 anni, faceva 27 il 9 marzo, è il mio unico fratello da parte di mio papà e sua moglie. Io sono nata con lui, sono cresciuta con lui, la vita è un attimo. Non posso andare in Brasile perché devo stare in quarantena, non posso stare fuori perché sarei stata in un container dove non potevo abbracciare nessuno, almeno qui posso abbracciare voi”.

Maria Teresa Ruta e il famoso cantante beccati sul più bello. Confessioni al GfVip

I concorrenti si sono stretti intorno al dolore di Dayane in composto silenzio, mentre Tommaso Zorzi ha osservato compassionevole: “Se pensi alla vita che ha avuto… perché le deve succedere anche questo?”, poi l’ha stretta forte: “Amore, hai ragione a sentirti persa, vieni qua”.

GfVip, Giulia Salemi: mi sto innamorando. E Signorini tira in ballo la Gregoraci...

I social invocano la chiusura anticipata del reality show in segno di rispetto per la Mello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.