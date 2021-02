Grande Fratello Vip, la bomba di Alda D'Eusanio contro Maria De Filippi. E scatta la censura

Giada Oricchio 02 febbraio 2021 a

a

a

Alda D'Eusanio, concorrente del Grande Fratello Vip 5, a valanga su Maria De Filippi: "Non sa cosa significa avere un figlio". La regia stacca in fretta e furia e c'è un precedente. "Anarchia verbale" così Alfonso Signorini ha definito il modo di esprimersi sopra le righe di Alda D'Eusanio all'interno della casa del reality. La giornalista era nota per la grande cultura e la lingua tagliente, un po' meno per gli sfondoni. In quattro giorni nella Casa di Cinecittà è stato più il tempo trascorso in confessionale per le reprimende che quello passato con i coinquilini. Ha dato del "pedofilo" a Dante perché, secondo lei, avrebbe "messo gli occhi" su Beatrice quando aveva 9 anni (falso, erano coetanei, si incontrarono per la prima volta da bambini e si rividero anni dopo), ha paragonato i tatuaggi ai "marchi degli ebrei", ha raccontato barzellette sui diversamente abili chiamandoli "handicappati" e ha fatto una battutaccia di pessimo gusto ("vuoi il pesce? Vedi ne*ri in giro?") che le è costata un televoto flash: "Vuoi salvarla?". Ebbene, il perdono dei telespettatori e il rischio corso non l'hanno fatta addivenire a comportamenti più miti. Questa volta, oggetto dell'incontinenza verbale della D'Eusanio è stata Maria De Filippi. Ieri notte, dopo la puntata, la giornalista stava cercando di rincuorare Dayane Mello: "Guarda se c’è qualcuno che sta meglio di te. Dimmi il nome di una persona che sta meglio di te".

GfVip, Alda D'Eusanio si salva al televoto. Perdonata per lo scivolone razzista

La modella brasiliana non ha capito cosa intendesse dire la coinquilina: "In questo momento?", "Sì, una persona famosa o chi ti pare" ha risposto Alda e la Mello perplessa: "In che senso?", a questo punto la D'Eusanio si è lasciata andare a un ragionamento fuori luogo che ha toccato e intaccato la sfera personale della De Filippi: "Non so, dici: io sono scontenta perché c'è chi sta meglio di me. Non so, Maria De Filippi? È una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio. Non sa cosa...".

In regia deve essere stato panico perché prima hanno levato l'audio, poi hanno censurato il resto del discorso cambiando inquadratura. Non è la prima volta che Alda D'Eusanio critica il volto di punta di Canale 5: esiste un precedente che risale al 2018. La giornalista Rai, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da Me”, sostenne di essere stata l'antesignana della TV dei sentimenti (cavallo di battaglia della moglie di Maurizio Costanzo, nda) e alla domanda: "Ti commuovi vedendo le storie raccontate nei programmi della De Filippi?", la risposta fu una vera e propria frecciatina: "No, mai. Mi commuovo solo con le storie vere".

"Qualche neg**..." Alda D'Eusanio, la frase orrenda può costare la squalifica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.