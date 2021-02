GfVip, Giulia Salemi: mi sto innamorando. E Signorini tira in ballo la Gregoraci...

Giada Oricchio 02 febbraio 2021 a

Rivelazioni d’amore al Grande Fratello Vip, lunedì 1 febbraio. Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli (che ricambia): “Mi sto innamorando”. La mamma Fariba la sgrida in diretta, Elisabetta Gregoraci scappa e poi tira una scarpa contro Alfonso Signorini.

Giulia Salemi è stata la protagonista della 36esima puntata del GFVip, prima per le strategie contro Tommaso e Dayane, poi per il flirt con Pierpaolo Pretelli e la grande ammissione: “Mi sto innamorando, spesso siamo sereni, ma raramente siamo felici, grazie a lui, anche qua dentro, tutto ha un risvolto nuovo e positivo” è stata la dichiarazione dell’italopersiana al momento di incontrare la madre Fariba che la rimprovera per 10 minuti: “Dopo la carezza della lettera, il bastone. Quando ti spieghi devi farlo una sola volta, è inutile continuare se non ti vogliono ascoltare, ti giri e te ne vai, chi è intelligente e ha un minimo di interesse per te, ti cercherà. Poi ti chiedo di fare salotto Salemi 2, vogliamo sentire le storie degli altri, fai solo la domanda e ascolta. Altra cosa: tu sei una bambina educata bene e non devi dire ca**o, lo sai che non mi piace, ponderati e infine sono delusa che non stai facendo meditazione”.

Alfonso Signorini non può fare a meno di rivolgersi a Elisabetta Gregoraci, stufa marcia di questo teatrino: “Gira e rigira è sempre colpa mia, anche basta!!”.

Fariba saluta anche Pierpaolo e sputtana le messinscena del programma: “All’inizio non mi piacevi, poi piano, piano hai aperto il lucchetto del mio cuore, sai la luce che vedeva Signorini? Quel riflesso dei fari che vedeva come brillio nei tuoi occhi? Ecco, io lo vedo quando guardi Giulia e Pretelli: “Signora, anche io mi sto innamorando di sua figlia”. Ed ecco il colpo di scena: il conduttore prova a coinvolgere la Gregoraci (“Che imbarazzo, le prende la mano” aveva detto poco prima su Pierpaolo) che scappa verso l’uscita: “Stavo andando in bagno!”, poi si leva la scarpa e rincorre Signorini per tutto lo studio. Baci persiani.

