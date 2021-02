"Alfonso sei una mer***!" La Gregoraci sbotta al GfVip, così sistema Signorini

Giada Oricchio 01 febbraio 2021 a

Elisabetta Gregoraci sbotta nella 36esima puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 1 febbraio: “Dai basta! Alfonso sei una mer***cia”. Per Alfonso Signorini esiste un solo blocco al GFVip: il blocco “Gregoraci”. L’ex concorrente viene infilata di straforo in tutte le puntate, infilata a forza in ogni clip su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, infilata come l’aglio nella meringa.

Nel corso della diretta di lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha chiamato accanto a sé Elisabetta Gregoraci: “Hai portato discordia nella coppia” e la conduttrice calabrese con aria contrariata: “Noo, basta”. Poi è andata in onda la clip in cui Pierpaolo era stato eletto finalista e aveva incontrato Elisabetta in studio, la Salemi ha reagito con calma: “Mi batte forte il cuore, sto cercando di trovare le parole esatte, in maniera oggettiva Pierpaolo era emozionato quando l’ha vista però mi fido di quello che mi dice”.

Così Signorini l’ha buttata sul ridere: “Elisabetta non ti senti una mer***cia?” e la Gregoraci: “No, io no, non ho fatto niente di male”, “Ah, allora sono io la mer***cia!” ha risposto il conduttore.

Uno scambio di “eleganti” convenevoli in prima serata che si è concluso con la benedizione dell’ex signora Briatore alla coppietta: “Sì esatto sei tu la mer***cia, adesso ci penso io. Pierpaolo era in finale ed ero felice per lui, salutarlo dopo 75 giorni è stato bello, Giulia non ti preoccupare per la cena, stai serena, non preoccuparti, andremo tutti insieme e verrà anche Alfonso”.

