Via Carlotta, due donne in nomination. Al GfVip nervi tesi tra Zorzi e la Salemi

Giada Oricchio 02 febbraio 2021 a

a

a

Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta sono le nominate della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 1 febbraio. Il televoto “Chi vuoi salvare?” si concluderà venerdì e la meno votata andrà di default in nomination lunedì. Eliminata Carlotta Dell’Isola, fresca di proposta di matrimonio, e graziata Alda D’Eusanio. Scontro al fulmicotone tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: “Para**la”, “Maligno”.

Video su questo argomento Elisabetta Gregoraci, show nel camerino. Scollatura "illegale" al GfVip

Tanto amore, ma proprio tanto nell’ultima diretta del GFVip. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dichiarano di essersi innamorati, Carlotta Dell’Isola, uscita al televoto con il 7% dei voti (Giulia 54%, Samantha 11%, Maria Teresa Ruta 28% alla 20esima nomination), ha ricevuto l’agognata proposta di matrimonio e l’anello da Nello, Andrea e Nicolò Zenga piangono lacrime fraterne e Alda D’Eusanio è stata “amorevolmente” graziata per l’epiteto razzista ne*ro grazie a un televoto flash (Denis Dosio per una mezza imprecazione in contesto goliardico fu squalificato, nda).

"Venuto solo..." GF Vip, Alda D'Eusanio non ci casca e fa a pezzi papà Zenga

A notte fonda, Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination. Iconica quella di Stefania Orlando a Samantha De Grenet: “L'ho nominata l'altra volta e mi è piaciuto come l'ha accettata, è stata una signora ma devo rinominarla perché per meritocrazia preferisco altre persone”. La De Grenet ha incassato, ma dallo studio Matilde Brandi ha bacchettato la orlando: “Siete amiche perché la nomini? Non è bello” e Stefania: “Ho scelto una linea e la porto avanti senza farmi influenzare dalle amicizie esterne perché è sbagliato”. Poi Samantha ha nominato Stefania “perché ha detto che ho modi di fare da maestrina e precisina e non mi piace che sia andata sul personale”, ma stranamente in questo caso la Brandi non ha fatto lo stesso discorso rivolto a Orlando e ha applaudito. Rosalinda e Andrea Zenga si sono nominati a vicenda, Tommaso ha scelto Giulia “perché ho un reale problema con lei in casa” e la gieffina ha ricambiato, mentre Maria Teresa Ruta ha fatto il nome di Samantha “perché non mi è piaciuta la motivazione della scorsa settimana”, Zelletta ha nominato Maria Teresa Ruta “perché non riusciamo a chiarire”, Pierpaolo ha fatto il nome della De Grenet e Dayane ha scelto la Ruta “perché quando si sta tranquilli fa casini”.

"Qualche neg**..." Alda D'Eusanio, la frase orrenda può costare la squalifica

Al termine della diretta, è scoppiato un violento battibecco tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, furioso per come lo aveva descritto l’amica, ha detto: “Non ho intenzione di parlare con te, hai millantato un’amicizia per una tua precisa strategia qui dentro, fuori non siamo mai stati così amici, poi fai la vittima e mi fai passare per lo str**zo, per quello che non sono. Adesso ti dico quale sarà il nuovo andazzo: io non ti parlo e tu non mi parli, non ho voglia di avere un rapporto con te” e Giulia: “Sei maligno e non parlare di mia madre o devi sindacare anche i consigli che mi dà? Ci sono rimasta male per quello che mi hai detto, il male è negli occhi di chi vada male”. Zorzi ha perso le staffe: “Risparmiami le frasi da baci perugina, ti è venuta adesso tutta questa voglia di essere mio amico. Forse hai tenuto al personaggio e non alla persona, prima non ci hai mai tenuto così. Sfido chiunque a dire che non sono intelligente, io analizzo le situazioni, hai strumentalizzato il rapporto con me per farmi venire i sensi di colpa, il tuo modo di porti è quello della vittima, te lo dicono tutti, anche Pierpaolo”. La Salemi ha replicato: “Io sono sensibile, ci sono rimasta male troppe volte, non gliene è mai fregato niente di me. Sei individualista, per te esisti solo te, io voglio dire la mia opinione, il mio punto di vista, te invece vuoi il pretesto per infilarmi il coltello nella schiena e farmi fuori. Me ne hai combinate tante” e Zorzi visibilmente alterato: “Io te ne ho combinata tante?! Ma che dici? Sei una para**la, una furbetta, fai la morale per l’amicizia. A te faceva comodo il personaggio, tutti mi usano, prima non ha mai millantato quest’amicizia. Adesso vado a prendermi il vino perché stasera faccio il devasto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.