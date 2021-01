Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio e la frase incriminata: "Vedi qualche neg**?" Ora rischia la squalifica

Giada Oricchio 31 gennaio 2021 a

Alda D’Eusanio a rischio squalifica? La giornalista è entrata venerdì nella casa del GFVip, ma lunedì potrebbe subire un provvedimento. Durante la festa persiana in onore di Giulia Salemi, la D’Eusanio ha commesso uno scivolone: “Il pesce di chi?” e Carlotta Dell’Isola: “pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”, “Beh perché vedi qualche ne*ro da qualche parte, scusa?” ha detto la D’Eusanio credendo di fare una battuta. Gelo tra i concorrenti: Giulia Salemi e Samantha hanno proseguito il gioco facendo finta di nulla, mentre Tommaso Zorzi ha capito subito la gravità della situazione e ha invitato ad andare avanti. In base ai precedenti (Fausto Leali è stato cacciato per aver pronunciato la N word) Alda dovrebbe essere espulsa a distanza di nemmeno 24 ore dal suo ingresso in casa. Se così fosse, strapperebbe a Stefano Bettarini il record per l’espulsione più veloce della storia del reality show.

