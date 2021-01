Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio fa a pezzi Walter Zenga: "Qui per difendersi dagli attacchi social"

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

a

a

Alda D’Eusanio, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, durissima su Walter Zenga: “Insensibile. E’ venuto solo per difendersi dagli attacchi social”. La giornalista e opinionista Alda D’Eusanio, entrata nella casa del GFVip nel corso della 35esima puntata venerdì 29 gennaio, ha dato subito prova di gran carattere e temperamento. Prima ha rivelato di essere stata querelata da Matteo Renzi per un’opinione espressa a “La Repubblica delle donne”, poi è stata censurata per alcune barzellette opinabili e infine si è espressa senza peli sulla lingua sullo sconcertante confronto tra Walter Zenga e il figlio Andrea: “Non mi è piaciuto. Lui pensava di essere dalla parte della ragione, non è venuto per Andrea, ma per replicare agli insulti social (“ho ricevuto più insulti adesso che durante i derby” ha detto l’ex calciatore). Quello che ha colpito noi qui e probabilmente anche a casa, è stato un uomo insensibile che non solo non capisce, ma che ritiene questa cosa una chiacchiera, non un dolore e una ferita profonda. Il passato è passato, ma il rapporto potrebbe crescere adesso però sempre che sia padre-figlio. Che significa: sei uomo? Sei grande prenditi le tue responsabilità? Per un genitore, un figlio è sempre il suo bambino. Vuol dire che non lo consideri figlio e non lo hai mai fatto. La verità è che il problema è Walter, insensibile e disinteressato, non Andrea”.

Grande Fratello Vip, altro che pace: l'incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea finisce malissimo

Il punto di vista della D’Eusanio è lo stesso dei coinquilini, soprattutto di Stefania Orlando (la conduttrice ha smentito che abbandonerà l’8 febbraio, nda): “Mi aspettavo un modo di fare più dolce e tenero. A volte siamo sensibili con gli estranei, a maggior ragione dovremmo esserlo con un figlio, ci sono rimasta male per lui. Se il suo porsi è questo, non è facile avvicinarsi per un figlio. Capisco ancor più di prima Andrea perché il padre non è invitante o accogliente. Capisco perché non ha fatto dei passi. Si spiegano tante cose, sembrava un amico”.

Andrea, che ha colpito per l’educazione e il senso di protezione verso il fratello Niccolò (“perché non vai da lui? Mi farebbe piacere”), ha detto alla Orlando: “Sembrava un amico che non vedi da un mesetto, il gesto lo apprezzo, ma non so se è venuto da me solo perché sono in tv. Che discorso è che da piccolo era venuto e non ricordo, io parlo degli ultimi 14 anni. Che significa che lui si informa se poi non lo so? Mia madre non ha mai detto una parola, l’ultima volta risale a 8 anni fa. Io ho le mie colpe e non cercavo le sue giustificazioni. Mi aspettavo che venisse, ma mi aspettavo altro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.