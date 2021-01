GfVip, notte da incubo per Pierpaolo. Giulia Salemi lo umilia: l'uomo sono io!

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

Notte da incubo per Pierpaolo Pretelli nella casa del GFVip: Giulia Salemi lo rimprovera e litigano di nuovo: “Sei un bambino, l’uomo sono io! Ti piace toccare la pelle morbida? Beh, non è gratis, ha un prezzo”.

Pierpaolo Pretelli, il finalista della quinta edizione del GFVip (tra le polemiche e i sospetti per i bot social) non si è goduto granché la notte dell’incoronazione. Dopo la diretta, infatti, i gieffini sono rimasti svegli fino al mattino a causa dei battibecchi per le nomination. La novità è che tutti sostengono di non offendersi per il voto, ma per la motivazione, quella non va mai bene. E qualcosa è andato storto anche tra Giulia Salemi, al televoto, ma felice per Pierpaolo e l’ex velino. La ragazza ha aspettato a lungo per fare il confessionale e quando è uscita, è andata in “lavatrice” da Pretelli ed è scoppiato un litigio furioso perché lui voleva dormire. La Salemi ha attaccato un monologo tra il ridicolo e il patetico: “Ti piace il mio faccino? Allora per mantenerlo devo struccarlo, lavarlo, mettere l’acqua micellare, la crema, fare la pipì. Ti piace che metto il pigiama e sono profumata? Ecco occorre tempo, è il mantenimento della persona. Io ho fatto il confessionale tardissimo, te non mi hai aspettato, giocavi a calcio balilla. Adesso vengo qui e fai l’offeso, mi sembra incredibile, più mi metto a 90 gradi più la prendo in quel posto. Basta! Già devo dare spiegazioni a questa gente che non capisce un ca**o, ti ci metti pure te?”.

Pretelli ha risposto che l’aveva aspettata, ma avendo preso la melatonina, aveva sonno. Nonostante fossero le 5 e 30 del mattino, Giulia non si è arresa e ha “massacrato” il ragazzo: “E pensare che proprio ieri dicevo: non litighiamo mai. Mi stai facendo una storia senza motivo, con tutto quello che ti ho dimostrato con i fatti, non è per rinfacciartelo però non sei uomo, non sei uomo! Anche stasera… mi sento io la rinco***onita a piangere per te che ti conosco da due mesi,più che commuovermi per me stessa sono felice per te e te alle 5 del mattino mi fai questa piazzata del ca**o? Mi fai venire il latte ai GOMITI. Se volevi stare con me, mi venivi vicino prima. Mi stavo struccando, che ca**o devo fare se mi stavo struccando?! Ti piace il bel visino? Bisogna mantenerlo! Ti piace che sono profumata e pulita? Amore ha un prezzo! Necessita di tempo: struccarsi, lavarsi, fare il bidè… ti piace quando tocchi ed è morbido? Eh, non è gratis”.

Pierpaolo, con invidiabile pazienza, ha risposto ridendo: “Ma che significa?! Io volevo avere modo di stare con te, ma non arrivavi e ho pensato ‘ho sonno, non ho tempo di stare 10 minuti con lei, mi sto addormentando e non volevo’. Ho provato a svegliarmi con il biliardino e non mi ero accorta che eri dietro di me e mi aspettavi. Stai esagerando, è vero quello che dicono: a te piace fare del vittimismo.”.

La Salemi ha tirato in mezzo il magnesio, la melatonina e la gravità di essere passata inosservata: “Beato te che dormi subito! E ora mi pendo pure della vittima da te, ma andate tutti a fan**lo. Io dico le cose in modo oggettivo, se la gente se la prende è perché ha la coda di paglia. Tommaso reagisce così perché sa che ho centrato nel vivo. Adesso non accetto che lo dica anche te. La piazzata che hai fatto adesso è da bambino, te lo ripeto da bambino. L’uomo sono io, lo sto facendo io! Io sono l’uomo e te il bambino. Sei finalista e rompi i co***ni”. Pretelli si è indispettito ed è uscito dalla lavatrice: “E anche stasera mi sono sentito dire tre volte che sono un bambino!”, ma la Salemi lo ha richiamato come si fa con gli animali domestici: “Dove vai? Sei immaturo, vieni subito qui e discutiamo. Amore, non mi conosci: io nella vita avrò un taccuino con tutte le tue frasi per verificare se le mantieni. Str**zo!”. Alla fine Pretelli si è arreso: “Va bene, era un capriccio, ero nervoso perché volevo stare con te, ma mi stavo addormentando. Ammetto che era un capriccio per stare con te”. E finalmente si sono baciati.

